Il trailer del teaser di Hocus Pocus 2

Alcune leggende non muoiono mai. Il ritorno delle streghe gioco d’azzardo 2 Questa stagione di Halloween, il tanto atteso sequel del classico Halloween Disney+ su di me 30 settembre 2022.

Guarda il primo ufficiale gioco d’azzardo 2 trailer teaser qui sotto!

L’umorismo ci riporta a Salem, nel Massachusetts, per presentare un nuovo cast di personaggi che finiscono per resuscitare le Sanderson Sisters, che hanno tratto profitto in tutti questi anni. “Rinchiudi i tuoi figli! Salem, siamo tornati! “Le sorelle annunciano per la prima volta verso la fine di questo gioco d’azzardo 2 Teaser, che anticipa anche il ritorno di Billy Boucherson e ovviamente di un gatto nero.

Il film è descritto come “il sequel spettrale del classico Halloween del 1993” Pete MidlerE il Sarah Jessica Parker E il stellare Ritornano tutti come le amate sorelle Sanderson.

“Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso una candela dalla fiamma nera e ha resuscitato sorelle del 17° secolo che sono state giustiziate per aver praticato la stregoneria, mentre cercavano vendetta. Ora, tre studenti delle scuole superiori devono capire come impedire alle streghe predatrici di scatenare un nuovo tipo del caos a Salem prima della mezzanotte della notte di Halloween.”

Anne Fletcher (Un viaggio di auto-rimprovero) dirige il film e include anche il cast Doug Jones Come Billy Bouchersonun personaggio preferito dai fan del film originale del 1993.

Unisciti a loro Whitney Beck (“Gossip Girl”, “Molly’s Game”) come Becca, Lilia Buckingham (“Dirt”, “Crown Lake”) come Cassie e Bella Escobedo (“American Horror Stories”, “The Baker and the Beauty”) nei panni di Izzy, tre giovani donne nell’odierna Salem che incitano all’ira delle tre streghe. Sam Richardson (I licantropi sono dentro) sarà anche protagonista. “Sviluppo di acquisizione” preferito Tony Hill Attrice, Ted Lasso Hanna Waddingham Tutti quelli con cui ha ottenuto ruoli Furry Gutierrez, Jojo Brenner, Taylor Paige Henderson, E il La cucina di Nina.

Il Kenny Ortega– Dirigere il film del 1993 ha recitato Omari Katz Da giovane curioso si trasferisce a Salem, nel Massachusetts, dove lotta per farcela prima di risvegliare tre streghe demoniache (Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi) che sono state giustiziate nel 17° secolo. Anche il film ha brillato Birch Thorachi lo farà Non Torna per il seguito, purtroppo.

Giovanna D’Angelo (“Workaholics”) ha scritto la sceneggiatura del sequel.