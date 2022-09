Il trailer della Sirenetta offre una prima occhiata ad Ariel di Halle Bailey

Questo primo sguardo a Halle Bailey come la versione live action dell’amato angelo Ariel è stata presentata in anteprima D23 In data odierna. Il breve trailer mostra alcuni dei regni sottomarini da cui proviene Ariel, ma soprattutto, le braciole di canto di Bailey.

Inoltre Bailey come Arielazione diretta La Sirenetta Melissa McCarthy interpreta la strega del mare Ursula, Javier Bardem interpreta il sovraprotettivo Re Tritone, Joanna Hauer-King come il principe Eric, David Dix il granchio musicale Sebastian, Awkwafina dà la voce a Johnny Siegel Jacob Turrill, Jaco Twartlow Best e (Fish) Friend.

Rob Marshall, che ha già diretto il nuovo film, dirigerà Nel bosco E Mary Poppins ritorna alla Disney. Mona E EncantoLin-Manuel Miranda e il compositore del film d’animazione Alan Menken scriveranno quattro nuove canzoni.

Originale La Sirenetta è uscito nel 1989 ed è stato in gran parte responsabile dell’avvio e della rinascita della Disney. Formula musicale di Broadway Per i film d’animazione dello studio. Mencken ha lavorato con il famoso paroliere Howard Ashman Per inchiodare la musica, il resto è storia.

Sirenetta Uscirà nelle sale il 26 maggio 2023.