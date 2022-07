Il trailer di “Dungeons & Dragons” sembra un momento turbolento, stupido e divertente.

Comic-Con di San Diego 2022 Lanciato Con un trailer del film Dungeons & Dragons: l’onore tra i ladri, che è… sembra davvero promettente? Il film in uscita ha un cast stellato che include Chris Pine, Michelle Rodriguez, Reggie Jane Page e Hugh Grant, e unisce azione, fantasy, commedia e alcuni dei mostri più iconici di D&D.

La descrizione recita: “Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un’epica rapina per recuperare le reliquie perdute, ma le cose vanno storte quando si scontrano con le persone sbagliate”. “Dungeons & Dragons: l’onore tra i ladri Porta il mondo ricco e lo spirito giocoso del leggendario gioco di ruolo sul grande schermo in un’avventura ricca di azione e divertimento.”

Il trailer offre i draghi che ti aspetteresti, tra cui un antico drago nero che respira acido e un drago rosso. Vediamo anche Mimic travestito da scrigno del tesoro, un mostro Displacer, un cubo gelatinoso e un Owlbear, un mostro che risale al gioco originale di D&D. Per quanto riguarda mondi e incantesimi, c’è qualcosa come Underdark, l’incantesimo Heat Metal, l’incantesimo Porta dimensionale e altro ancora.

Il film è prodotto e distribuito da Paramount e Hasbro, che controllano i diritti del gioco e Di recente acquisizione Il popolare playset digitale di D&D Beyond. Anche Hasbro sta lavorando Altri film e TV Per i suoi giochi tra cui Transformers e My Little Pony.