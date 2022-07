Il trailer di “Il Signore degli Anelli” è stato presentato in anteprima al Comic-Con

I fan del Comic-Con hanno avuto un’anteprima della nuova serie “Il Signore degli Anelli” “The Rings of Power” venerdì a San Diego. Amazon Studios Svelato il nuovo trailer Per lo spettacolo, è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de “Lo Hobbit” e “Il Signore degli Anelli” di J. R. R. Tolkien. Stephen Colbert, un autoproclamato fan di Tolkien, era anche a disposizione per calmare un panel che prendeva in giro la serie sul palco più grande della convention dei fan, la Hall H.

Guidato dai creatori dello spettacolo e dai produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si concentra sulla seconda era della Terra di Mezzo di Tolkien, quando i regni si formano e cadono, le forze del male incombono e minacciano di coprire il mondo nell’oscurità .

Gli “Anelli del Potere” trasporteranno il pubblico in luoghi immaginari come i mondi elfici di Lindon ed Eregion, il Regno dei Nani Khazad-dm, le Terre del Sud, le Lande Settentrionali, i Mari Separati, il Regno insulare di Númenór e li introdurranno a un gruppo numeroso, tra cui Galadriel (Morfydd Clark) ed Elrond (Robert Aramayo) e il Sommo Re Gil-galad (Benjamin Walker).

La serie in otto parti sarà presentata in anteprima su Prime Video il 2 settembre, con nuovi episodi in arrivo settimanalmente. Si dice che sia il più costoso mai realizzato, con un budget di 465 milioni di dollari. Amazon ha acquistato i diritti dalla proprietà di Tolkien per $ 250 milioni nel 2017.

Jennifer Salk, capo degli Amazon Studios, ha dichiarato a The Hollywood Reporter l’anno scorso che, sebbene il numero sia un “titolo pazzesco e divertente su cui fare clic”, “costruisce davvero l’infrastruttura per ciò che sosterrà l’intera serie”, che ha descritto come un “enorme spettacolo. “per costruire il mondo.”

Salk ha anche affermato che “un gigantesco pubblico globale deve apparire di fronte a lui come appuntamento TV” ma che erano “molto fiduciosi che ciò sarebbe accaduto”.

La convention dei fan di questa settimana inizia al San Diego Convention Center , in pieno vigore per la prima volta dal 2019, con molti studi che spendono un sacco di soldi per promuovere film e programmi TV in arrivo. Il Comic-Con continua fino a domenica.