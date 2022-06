Il trailer di Starfield prende in giro più di 1.000 pianeti esplorativi e navi volanti

Starfield, Il nuovo gioco ambizioso di Bethesda sembra essere una combinazione di The Elder Scrolls e ambiziosi giochi di viaggi nello spazio L’élite è pericolosa E questo Star Citizen Progetto. In una trasmissione in diretta domenica, il direttore sportivo Todd Howard ha sollevato l’attesissima scheda di gioco per mostrare astronavi volanti e personalizzabili, 100 sistemi stellari e più di 1.000 mondi diversi da esplorare.

Il trailer più lungo, tra gli altri, è stato mostrato durante una presentazione congiunta Xbox Game Studios Piani e tempo per conformarsi Festa dello sport estivo, Ha anche stabilito la trama del gioco. Nel 2330, StarfieldI soldati si sono uniti alla galassia, descritta come “l’ultima squadra di astronauti”, alla ricerca di un modo per recuperare manufatti perduti di discendenza aliena. Gli attori hanno un gruppo multigenerazionale e multiculturale e la storia parla di pensare o provare a dimostrare l’esistenza della vera divinità.

Indipendentemente da veicoli spaziali, tramonti e Utili compagni robotInsieme a questo sarebbe un’altra grande colonna sonora Inon Sur. Nella tradizione di altri giochi di ruolo Bethesda, Starfield Include la creazione di personaggi altamente personalizzabili, armi artigianali e modifiche alle armi, nonché piattaforme per i giocatori. Tuttavia, il momento clou della presentazione di domenica è stato il sistema di personalizzazione della spedizione, che includeva opzioni per più componenti di più produttori. Dalla visuale in prima o terza persona i giocatori possono volare e combattere sulle loro navi.

Annunciato Nel 2018 Insieme Pergamene senior6, Starfield Originariamente impostato su a Lanciato l’11 novembre 2022. Il mese scorso, quella data è stata posticipata La prima metà del 2023. Il ritardo è stato attivato Le scuse Da Bill Spencer, Presidente di Xbox

“Questi risultati sono difficili per le squadre che compongono il gioco e per i nostri fan”, ha scritto Spencer Sui social Al momento. “Sono pienamente favorevole a dare ai team l’opportunità di pubblicare questi fantastici giochi quando sono pronti e chiediamo un feedback. Ci si aspetta che fornisca qualità e coerenza e continueremo a lavorare per soddisfare al meglio tali aspettative.

Starfield Verrà lanciato per PC Windows e Xbox Series X e sarà abilitato all’avvio con Xbox Game Pass.