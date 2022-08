“Il Trono di Spade” ha tenuto George RR Martin fuori dal ring, dice – Scadenza

In un’altra parte da cui allontanarsi Game of Thrones Nelle ultime stagioni che hanno deluso molti fan, l’autore George R.R. Martin ha dichiarato al New York Times di non essere a conoscenza delle sue decisioni creative.

Durante un colloquio con volte Il 73enne Martin, autore dei romanzi fantasy su cui era basata la serie TV, ha affermato di non essere stato coinvolto nelle ultime stagioni della serie.

Stagioni 1 e 2 di Game of Thrones Ha coperto principalmente i primi due libri della serie Le cronache del ghiaccio e del fuoco, Game of Thrones E il Scontro tra re. La terza e la quarta stagione corrispondono al terzo libro, Tempesta di spade. La serie TV contiene anche materiale dai seguenti due libri, festa per i corvi E il Una danza con i draghi.

La settima e l’ottava stagione della serie televisiva hanno oscurato la direzione scritta di Martin. Martin ha detto che quando finirà i romanzi, i finali probabilmente differiranno da aspetti di come è finita la serie TV.