Il tuo dottore dell’ologramma ti vedrà adesso

L’immagine di alta qualità dà al paziente la sensazione che un medico sia seduto all’interno di una scatola, quando in realtà il medico è a chilometri di distanza e guarda le telecamere e gli schermi che mostrano il paziente.

Il sistema consente al paziente e al medico di effettuare una visita remota in tempo reale, proprio come una conversazione di persona. Attualmente il servizio viene utilizzato soprattutto per le visite pre e post operatorie.

I dirigenti di Crescent Regional, che hanno in programma di espandere il servizio agli appuntamenti tradizionali, ritengono che ciò migliorerà l’esperienza dei pazienti a distanza.

“I medici possono avere un impatto molto diverso su un paziente”, ha affermato Raji Kumar, socio amministratore e CEO di Crescent Regional. “I pazienti hanno la sensazione che il medico sia lì”.