Il viaggio quinquennale per creare un gioco d’avventura con inchiostro e carta

“Non potevo stare lontano da penna e inchiostro”, afferma John Evelyn, il creatore dell’idea. Atlante del collage, Un’avventura narrativa onirica recentemente pubblicata su Steam. L’intero gioco è disegnato a mano, dai minuscoli fiori e insetti agli enormi edifici e alle nuvole che fluttuano sopra di loro. L’esplorazione di questo mondo rivela la sua storia onirica, con ambienti che appaiono in risposta al tuo approccio.

“Disegnavo già da molti anni […] E ho sempre disegnato con l’inchiostro sul momento, senza alcun tipo di schizzo preliminare o di disegno a matita. “Ho amato tutti i dettagli casuali e gli incidenti che accadono lungo il percorso.” Lo paragona alla musica improvvisata – “in realtà, a volte le cose vanno molto storte!” – ma dice che la sensazione di iniziare una mossa e di essere sorpresi da risultati inaspettati è stata importante per l’intero gioco.

Ecco perché lo stile artistico supporta il resto dell’esperienza. Laddove i singoli elementi grafici del gioco possono passare in secondo piano, Atlante del collage Richiede la tua attenzione ai dettagli e la premia. All’inizio del gioco, da una pianura erbosa appare una girandola; Lo guardo e inizia a girare. È stata una delle prime cose create da Evelyn, poiché originariamente era un’app destinata ad accompagnare un libro illustrato.

Il libro, che è il seguito di un lavoro autopubblicato intitolato Addormentato come la brezza, aveva lo scopo di esplorare i temi del potere e il sentimento di impotenza che può derivare da esperienze di vita traumatiche o caotiche. “Puoi iniziare a pensare che la vita sia qualcosa che ti accade piuttosto che qualcosa su cui hai un controllo significativo o una paternità”, dice Evelyn. READ Hands-on: la skin Pixel 6 di dbrand trasforma qualcosa nel nulla

Mentre sperimentava l’argomento, “tutto andava a posto” mentre la girandola girava, dice. “All’improvviso ho capito che questa era l’essenza di ciò di cui stavo cercando di parlare. Che, in effetti, anche quando non lo senti, la tua semplice presenza nel mondo ha un significato reale e ha un impatto su di esso. Anche anche il tuo sguardo e la tua osservazione hanno un significato.”

Evelyn ha basato l’idea dell’app su un breve esperimento artistico, che ha mostrato alla Leftfield Collection in occasione della conferenza britannica sui giochi EGX nel 2016. All’epoca, dice, non aveva intenzione di continuare ad espanderla in un gioco che alla fine sarebbe arrivato su Apple Arcade e poi su Steam. Invece, dice, era “qualcosa che personalmente sentivo di dover davvero fare”.

“Ho attraversato un periodo davvero brutto di anni e ho avuto difficoltà a trovare mezzi di comunicazione che mi parlassero delle cose che stavo attraversando”, dice. Altri media sembravano troppo specifici rispetto alle posizioni degli altri, mentre Evelyn voleva qualcosa di più ampio. “Le cose che spingono verso temi universali le trovo davvero utili.”

Allo spettacolo, le persone si sono connesse con il suo pezzo. In particolare, Evelin è rimasta toccata dall’interesse degli “uomini d’affari”, che gli chiedevano quanto tempo sarebbe stato terminato il gioco completo. “Nella mia mente, pensavo, ‘Oh, pensi davvero che la gente lo vorrà?'” Dice di essere rimasto impressionato da loro perché, se arrivavano da una “prospettiva finanziaria piuttosto fredda” e pensavano ci sarebbe stato un pubblico per questo, forse sarebbe stato in grado di crederci lui stesso. READ 343 Industries, che è stata colpita da licenziamenti, afferma che continuerà a produrre halo

Sapeva che voleva che l’esperienza fosse qualcosa che potesse “prenderti lentamente” – cioè poche ore, anziché 10 minuti. Nei quattro anni successivi fece del suo meglio per riempire questa gamma. Sebbene avesse esperienza e conoscenza derivanti da una carriera che prevedeva la creazione di giochi Flash, il lavoro su illustrazioni freelance e la pubblicazione di EP musicali, aveva anche molto da imparare. “Il giorno in cui ho iniziato Atlante del collage Allo stato attuale, non la mini beta, quello è stato il primo giorno in cui l’ho aperta [game engine] Unità”, ha detto.

Per convertire le illustrazioni in 3D, un processo che non aveva mai fatto prima, ha iniziato creando modelli in Unity prima di stamparne le mappe e disegnarne i dettagli a penna. Una volta scansionate nuovamente, quelle texture vengono rilette sul modello per creare un mondo Atlante del collage E tutto ciò che lo costituisce.

“Le imprese non hanno alcun tipo di permanenza, possono semplicemente scomparire”.

Dopo quasi cinque anni di lavoro, nel 2020, il gioco è stato rilasciato su Apple Arcade, ma nel 2023 è stato cancellato dalla lista quando è scaduto il periodo di esclusività. Non molto tempo dopo, anche le persone che lo avevano scaricato non potevano riprodurlo. “Questa è la cosa triste del modo in cui stanno andando i nostri media creativi: le opere non hanno alcun tipo di permanenza, possono semplicemente scomparire”, dice. Evelyn sentiva di doverlo a se stesso del passato che ha fatto tutto il lavoro per assicurarsi che il gioco fosse ancora disponibile e lo ha recentemente rilasciato su Steam. READ Si dice che il prototipo del Google Pixel Watch si trovi in ​​un ristorante

Dopo che il gioco è stato rilasciato su Apple Arcade, Evelin pensava di aver finito di lavorare sui giochi. “Ho parlato con uno dei miei amici che è uno sviluppatore AAA e ho detto: ‘Ecco fatto. Questo è quello che ho fatto. Non lo farò mai più’. Ha detto: ‘Ti darò sei mesi'”. sei mesi dopo, iniziò a lavorare al suo prossimo gioco, Suite di sicomoro. È anche disegnato a mano e funge da seguito spirituale Atlante del collage.