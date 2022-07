Il video mozzafiato mostra un’enorme palla di fuoco che illumina il cielo notturno degli Stati Uniti

Questa palla di fuoco è stata un “evento casuale” e non è stata associata a piogge di meteoriti.

Una spettacolare palla di fuoco è stata vista venerdì in roaming su diversi stati degli Stati Uniti, tra cui Indiana e Wisconsin. L’American Meteor Society (AMS) ha condiviso un video della visione e ha affermato di aver ricevuto circa 150 segnalazioni di una palla di fuoco.

secondo NEWSETTIMANARobert Lunsford, coordinatore del rapporto AMS Fireball, ha riferito che il volo della palla di fuoco, che si stava dirigendo a nord-est, è durato dai tre ai cinque secondi. La palla di fuoco è entrata nell’atmosfera sopra Advance, nell’Indiana, e si è disintegrata nell’area di Burlington, nell’Indiana, secondo AMS.

Guarda il video qui sotto:

Inoltre, la Meteoritic Society ha riferito che segnalazioni di avvistamenti provenivano da Indiana, Alabama, Iowa, Wisconsin, Ohio, Missouri, Illinois e Kentucky. Secondo quanto riferito, Lunsford ha affermato che questa palla di fuoco era probabilmente un “evento casuale” e non associato a particolari piogge di meteoriti.

“Ho visto molte palle di fuoco in questa parte del cielo, ma era di gran lunga la più grande”, ha detto ad AMS una delle persone che hanno individuato la palla di fuoco in Ohio. Un altro testimone oculare ha dichiarato: “Non ho mai visto nulla di simile a quello che ho appena visto. È stato bellissimo ed eccitante e mi ha spinto a fare una rapida ricerca e vedere chi altro l’ha visto”. “Tutto quello che so è che è stato enorme e sorprendente da vedere anche se è stato solo per pochi secondi. Incredibile!” Terzo aggiunto.

Leggi anche | Pioggia di meteoriti Perseidi 2022 in corso: cose essenziali da sapere

Fireball è un altro termine per una meteora brillante. È molto più luminoso di una normale meteora perché i frammenti di detriti spaziali che provoca sono più grandi.

Le meteore, note anche come stella cadente, sono la striscia di luce che vediamo nel cielo quando asteroidi o meteore entrano nell’atmosfera terrestre ad alta velocità e bruciano nel processo.