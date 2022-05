Il videogioco Activision “strumento spaziale per la diversità” scatena un contraccolpo

La presentazione da parte di Activision Blizzard di un nuovo programma volto ad aumentare la diversità nei gruppi di videogiochi è diventato un tipico esempio di cosa non fare.

Leadership di notizie: Giovedì scorso l’editore ha annunciato il Diversity Space Tool come “Diversity Space Tool”.Fai un salto in avanti per l’inclusione nei giochi“Ma venerdì sera lo era Ho inciso quelle parole E più veniva pubblicizzato online, poiché gli sviluppatori dell’azienda iniziavano a criticarlo.

dettagli: Lo strumento avvia gli utenti con un grafico vuoto, chiede loro di mettere un criterio nel mezzo per un personaggio in un particolare genere di gioco e chiede loro di dire quanto sia diverso un particolare personaggio. Creerà una forma più ampia di un personaggio che, ad esempio, non è bianco, strano o ha una disabilità.

Activision lo ha inquadrato come un modo per “evitare token, stereotipi ed esclusione” e ha descritto la risposta “entusiasta” dei team di sviluppo di Call of Duty e Overwatch.

Lo strumento è stato chiamato “Software concreto che creerà e monitorerà le linee guida per la percezione e la creazione del personaggio”.

Ma la pubblicità, che includeva immagini dello strumento che mostravano valori numerici assegnati alla razza e al sesso dei personaggi, e suscitato reazioni violente online e attraverso i media di gioco. aveva il titolo “miserabile moderato“allarmante” E “Scheda gloriosa del personaggio di dungeon e draghi Questo non ha senso.”

Due designer di Overwatch hanno twittato di no Usato o vidi Lo strumento è stato rimosso in precedenza e i riferimenti nell’annuncio Activision ai team che lodano lo strumento sono stati rimossi.

“Mio Dio, giuro che la nostra azienda sta provando così tanto a uccidere qualsiasi benevolenza che gli sviluppatori reali che hanno creato il gioco hanno costruito”, ha scritto l’artista personale di Activision Melissa Kelly in un tweet ampiamente condiviso.

“Sai cosa guida la nostra diversità?” Ha aggiunto: “Sviluppatori! Abbiamo persone che lavorano al gioco provenienti da queste culture. Questo è tutto! È letteralmente tutto”.

Tra le linee: Uno dei primi architetti dello strumento ha affermato che non avrebbe dovuto dare un voto alla diversità o sostituire il “buon senso” quando gli sviluppatori creano un personaggio in un gioco.

“L’idea era di rallentare un po’ il tempo e avere più discussioni e riflessioni su quel punto cruciale della creazione”, afferma Mikael Jacobson, coordinatore della ricerca del MIT al MIT.

Il progetto è stato avviato diversi anni fa nello studio telefonico svedese King da sviluppatori che sono stati ispirati da una presentazione di Anita Sarkeesian, un importante critico culturale che parla regolarmente contro gli stereotipi nei personaggi del gioco. I designer di King hanno creato un prototipo di carta per disegnare la diversità dei personaggi, fatto da Alla Game Developers Conference nel 2017, ha sfruttato il MIT per creare una versione digitale che potrebbe essere utilizzata dai produttori di giochi di tutto il mondo.

Il coinvolgimento di Jacobson nel progetto è terminato nel 2019, quando il MIT ha fornito allo studio una versione funzionante. Ha detto che la visione era di presentarla come parte di un seminario, insieme alle letture, e a Evita di impostare le statistiche Per quanto riguarda i tratti della personalità, per non ridurre gli sforzi per la diversità a un “gioco di numeri”. Ha influenzato lo strumento negli ultimi anni e presumibilmente è stato fallito.

La scorsa primavera, tuttavia, molto prima che venisse mostrato al pubblico, Activision lo ha segnalato a Messaggio agli azionisti come punto di partenza chiave per i suoi sforzi sulla diversità, l’equità e l’inclusione.

Qual è il prossimo: Activision ha dichiarato venerdì che lo strumento di diversità spaziale non viene utilizzato nello sviluppo di giochi attivi.

Un tweet del presidente dell’azienda Daniel Allegri è stato cancellato la scorsa settimana per celebrare il suo annuncio.

Iscriviti alla nuova newsletter di Axios Gaming qui.