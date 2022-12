Il vincitore della stagione 22 di The Voice è stato rivelato

Bryce Leatherwood canta “Don’t Close Your Eyes” di Keith Whitley | The Voice Live Finale 2022 su NBC

vincitore dentro il suono La stagione 22 è stata rivelata!

Rullo di tamburi prego…

Dopo settimane di demo, coach e feedback, le persone hanno parlato. per te voce Il vincitore della stagione 22 è… Brice Leatherwood Dal Team Blake!

Immediatamente, Leatherwood si è affermato come un artista preferito dai fan Blake Shelton Una versione del classico “Goodbye Time” di Conway Twitty per lui Test cieco.

“Benvenuto nel Team Blake”, ha detto Shelton poco dopo l’audizione di Leatherwood, molto fiducioso nel giovane cantante che avrebbe scelto. “C’è mai stato un nome country ‘Leatherwood’? Hai un gusto musicale eccellente … Non mi sento troppo presuntuoso per premere il pulsante per il mio disco … Sono rimasto senza parole. Che bel nome country.” Pelle. Legna!”

E Shelton aveva ragione ad essere fiducioso. Leatherwood ha scelto il Team Blake, e lui e Shelton sono andati insieme al traguardo.

“Pryce ha una straordinaria voce country”, ha detto Shelton. “Voglio continuare a conoscere chi è come artista. Se Conway Twitty è un’indicazione, ci divertiremo molto a lavorare insieme”.

“Bryce, la tua voce è pura e calda. Devi solo fare tutto con precisione, sicurezza e facilità.” leggenda Giovanni Raccontare Leatherwood durante le battaglie. E Chilton disse: “Hai 22 anni e non so quanta esperienza tu abbia sul palco. Sembra che tu abbia circa 40 anni di esperienza… Sei uno di quei ragazzi che assomigliano a George Strait. Tu consegna e sei forte e le persone reagiscono a questo “.

reazione che hanno fatto. Congratulazioni al nostro nuovo eroe il suonoBrice Leatherwood!

