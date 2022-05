Il Voyager 1 della NASA invia informazioni misteriose da oltre il nostro sistema solare

Voyager1 della NASA Quarantacinque anni dopo il suo lancio, continua il suo viaggio oltre il nostro sistema solare. Ma ora quel veicolo spaziale senior sta inviando strani dati, confondendo i suoi ingegneri.

Nasa detto mercoledì Mentre la sonda funziona ancora correttamente, le letture del suo sistema di avvicinamento e controllo – abbreviato AACS – non corrispondono ai movimenti e all’orientamento del veicolo spaziale, suggerendo confusione sulla sua posizione nello spazio.

L’AACS è essenziale affinché la Voyager invii dati sull’ambiente della galassia circostante alla NASA perché punta l’antenna dell’imbarcazione direttamente sul nostro pianeta.

“Un tale mistero è certamente equivalente in questa fase della missione Voyager”, ha affermato Susan Todd, project manager. Viaggiatore 1 e 2 Al Jet Propulsion Laboratory della NASA, a Rapporto.

“Entrambi i veicoli spaziali hanno quasi 45 anni, molto più grandi di quanto si aspettassero i pianificatori di missioni”.

Il personaggio dell’ingegnere Voyager lavora su un’antenna alta, il 9 luglio 1976. (NASA / JPL-Caltech)

La NASA afferma che la doppia sonda Voyager 2 della Voyager 1 funziona normalmente.

Lanciato nel 1977 Per esplorare i pianeti extrasolari nel nostro sistema solare, Voyager 1 opera in linea con le aspettative passate e invia continuamente informazioni sui suoi viaggi sulla Terra. The Trailblazing Craft ha lasciato il nostro sistema solare Interstellar è entrato nello spazio nel 2012. Ora si trova a 14,5 miliardi di miglia dalla Terra, diventando l’oggetto distante più artificiale.

La NASA ha affermato che ciò che i suoi ingegneri potrebbero dire è che l’AACS della Voyager 1 invia dati generati approssimativamente che “non riflettono effettivamente ciò che sta accadendo a bordo”.

Ma i dati del computer dicono il contrario, l’antenna del veicolo spaziale sembra essere correttamente allineata: riceve ed esegue comandi dalla NASA e invia i dati alla Terra. Finora il problema del computer non ha spinto la vecchia navicella spaziale ad entrare in “modalità sicura”, durante la quale ha affermato che stava svolgendo solo funzioni essenziali.

“Finché la natura del problema non sarà ben compresa, il team non può aspettarsi che ciò influisca sul tempo in cui il veicolo spaziale può raccogliere e trasmettere dati scientifici”, ha affermato la NASA.

Todd e il suo team sperano di scoprire cosa ha spinto il robot messaggero a inviare dati spazzatura dalla Terra.

“Ci sono alcune grandi sfide per il team di ingegneri”, ha affermato Todd.

Importante: ci vogliono 20 ore e 33 minuti per raggiungere l’attuale posizione della galassia della Voyager, quindi un messaggio di andata e ritorno tra l’agenzia spaziale e la Voyager richiede due giorni.

“Ma se c’è un modo per risolvere questo problema con AACS, penso che il nostro team lo troverà”, ha aggiunto Todd.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato Business Insider.

