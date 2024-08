Ilkay Gundogan lascia il Barcellona per tornare al Manchester City – la storia completa

Giovedì mattina scorso, Ilkay Gundogan è arrivato all’allenamento del Barcellona pronto a concentrarsi sulla partita di apertura della stagione contro il Valencia. Poche ore dopo la fine dell’allenamento, lui e il suo entourage hanno iniziato a lavorare per trovare una via d’uscita dal club.

La svolta è stata l’importante incontro con il direttore tecnico Hansi Flick. Dopo l’allenamento quel giorno, i due tedeschi hanno avuto una conversazione. C’è stata una crescente incertezza sul futuro di Gundogan, a causa delle notizie apparse sui media locali, con alcuni media – informati da fonti del Barcellona – che sostengono che il suo stipendio ostacola i piani del club per il 2024-25.

Gundogan era a conoscenza della speculazione ma non vi prestò molta attenzione. Era determinato a restare al Barcellona, ​​al quale era arrivato a parametro zero dal Manchester City l’estate precedente, con un contratto appena prolungato fino a giugno 2026.

Gundogan e la sua cerchia ristretta erano abbastanza consapevoli di cosa significa essere un calciatore del Barcellona da capire che i giochi politici o i briefing con i media sono elementi costanti nell’atmosfera (a volte) tossica di intrighi che circonda il club, nota come “intorno”. In questo contesto si è svolto l’incontro con Flick. Gundogan voleva una spiegazione.

Flick ha detto nella sua conferenza stampa prima di affrontare il Valencia: “Ho parlato con (Gundogan) per sapere come si sentiva prima dell’inizio della stagione, lo conosco bene, apprezzo il giocatore e la persona che è. ma la questione resterà tra noi; non hai il diritto di sapere, ho la sensazione che “rimarrà”.

Fonti vicine a Gundogan – che, come tutte le fonti qui citate, ha preferito rimanere anonimo per proteggere i rapporti – hanno detto che è uscito dalla conversazione con una visione diversa delle cose. Lo stesso giovedì sera, Gundogan è tornato a casa sua nel centro della città, ha preso il telefono e ha chiamato Pep Guardiola.



Gundogan ha lasciato il Manchester City per passare al Barcellona la scorsa estate (Pedro Salado/Getty Images)

La scorsa stagione Gundogan è stato il giocatore che ha giocato di più con Xavi. Ha giocato più del 60% delle partite del Barcellona, ​​il che significa che il contratto biennale firmato la scorsa estate è stato automaticamente prorogato per un’altra stagione.

Gundogan è stato poi informato dal nuovo allenatore Flick che non gli sarà garantito un ruolo da titolare in questa stagione, con l’arrivo di Dani Olmo – che è stato ingaggiato per 60 milioni di euro (50,1 milioni di sterline; 66,6 milioni di dollari) ma deve ancora essere registrato – e un profilo in crescita sia per Pedri che per Fermin Lopez che sono visti come fattori chiave.

Ma fonti vicine a Gundogan insistono di non aver ricevuto alcuna comunicazione chiara sul ruolo che ricoprirà durante la stagione 2024-25, né è stato detto loro che il suo posto nella massa salariale sia diventato un problema. Il messaggio che hanno ricevuto per tutta l’estate è stato che il Barcellona era soddisfatto della squadra e non stava pianificando alcuna vendita, ma era disposto ad ascoltare le offerte.

Gundogan ha sottolineato il suo rispetto per Flick – l’allenatore che lo ha nominato capitano della nazionale tedesca – ma dopo il loro incontro, al giocatore non era chiaro il ruolo che avrebbe ricoperto. In mezzo a tutta questa incertezza ha deciso di contattare il suo vecchio club.

Gundogan voleva sapere se c’erano possibilità che tornasse al Manchester City. Secondo lui, se dovesse cercare una nuova sfida lontano dal Barcellona, ​​questo è l’unico posto in cui vorrebbe essere. Durante l’estate, club in Turchia, Qatar e Arabia Saudita hanno espresso interesse, ma fonti vicine al giocatore hanno detto che se il Manchester City non fosse un’opzione, probabilmente resterebbe al Barcellona.



Gundogan (con Flick dietro di lui) nella partita del Barcellona nel Trofeo Joan Gamper (Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

La conversazione tra Guardiola e Gundogan non è durata a lungo, poiché Guardiola ha confermato che sarebbe stato felice di riaverlo, ma ha chiesto tempo per discutere la questione internamente con i decisori del Manchester City.

Prima dell’allenamento di venerdì, al Manchester City, c’era già l’unanimità per procedere al ritorno di Gundogan. A questo punto, il direttore sportivo del Manchester City, Txiki Begiritain, aveva parlato con il campo del giocatore.

Quella domenica, il giorno dopo la vittoria per 2-1 del Barcellona sul Valencia (Gundogan non era in rosa e la spiegazione di Flick era stata la commozione cerebrale subita in un’amichevole cinque giorni prima), gli agenti di Gundogan informarono il direttore sportivo del Barcellona Deco che stavano valutando delle opzioni. per una partenza, senza che venga rivelato l’interesse del Manchester City. Deco voleva trasferirsi all’estero piuttosto che unirsi a un rivale in Spagna, ma sapevano che dovevano ancora esserci discussioni importanti.

Il contratto di Gundogan con il Barcellona scadeva tra due anni, quindi il Barcellona non avrebbe certo acconsentito alla sua partenza a meno che il club non gli pagasse una somma di denaro. Qui risiede il traballante problema finanziario del club catalano.

Il Barcellona aveva ingaggiato Olmo una settimana prima, ma a causa del mancato rispetto del tetto salariale impostogli dalla Liga (la politica si applica a tutti i club, con il tetto calcolato in base alle entrate), non è stato iscritto alla competizione. Non era idoneo a giocare per il Valencia.

Il Barcellona aveva bisogno (e ha ancora bisogno) di sistemare la situazione abbassando la massa salariale o aumentando le entrate. La squadra ha iniziato l’estate con l’intenzione di vendere diversi giocatori – Ronald Araujo era tra i potenziali giocatori prima di subire un infortunio in Copa America – ma non è ancora riuscita a raccogliere fondi significativi in ​​questo modo.

Inizialmente, il Barcellona aveva suggerito, nei colloqui con i rappresentanti di Gundogan, di chiedere un compenso per consentire la sua partenza, ma questa proposta è stata rapidamente abbandonata e hanno accettato di lasciarlo partire a parametro zero. Non ci sarà alcun compenso, ma i risparmi sul suo stipendio contribuiranno a raggiungere il tetto salariale della Liga. Gundogan era tra i primi tre giocatori della squadra, ma fonti del club dicono che la sua partenza da sola non basterà a segnare Olmo.

La partenza libera di Gundogan è stata decisiva per il suo passaggio al Manchester City. Martedì il club del giocatore ha informato Deco dell’intenzione di tornare al club di Manchester, e la storia era già pubblica. Mancava dal club da poco più di un anno, ma nulla era andato perduto della forza del loro rapporto. Anche durante la sua permanenza al Barcellona ce n’erano le prove.

La famiglia di Guardiola ha aiutato Gundogan a trovare una casa dopo alcune difficoltà nella ricerca di un appartamento durante le sue prime settimane in città. Ha anche incontrato più volte il giocatore del Manchester City Bernardo Silva, uno dei suoi migliori amici nel calcio. Mariana, la sorella di Bernado, vive a Barcellona e le mogli dei due giocatori sono molto legate e hanno partecipato tutte al matrimonio di Mariana in Catalogna quest’estate.

Durante l’Europeo del 2024, Gundogan ha ricevuto l’amore di un’altra figura del Manchester City: Jack Grealish. “Non riesco a spiegare quanto sia bravo questo ragazzo, amico. È uno dei migliori giocatori con cui abbia mai avuto il piacere di giocare”, ha scritto su Instagram durante la vittoria per 2-0 della Germania sull’Ungheria, in cui Gundogan ha segnato un gol. obiettivo e impostarne un altro. Il 33enne ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno in un momento teso per lui e per la squadra nazionale.



Guardiola e Gundogan dopo la finale della FA Cup 2023 (Craig Mercer/MB Media/Getty Images)

Gundogan è tornato al Barcellona quest’estate, dopo che la squadra di Flick era già negli Stati Uniti per il tour pre-campionato. A causa della sua partecipazione al Campionato Europeo, gli è stato concesso un congedo prolungato. Avrebbe dovuto unirsi alla squadra a Orlando entro la fine di luglio, quindi ha trascorso un po’ di tempo con il suo partner a New York la settimana prima.

Per coincidenza, Gundogan ha incontrato diversi membri dello staff tecnico del Manchester City a Manhattan durante i suoi giorni liberi, dato che il Manchester City era lì per un tour pre-campionato. Il giocatore ha avuto una bella conversazione, durante la quale ha detto che difficilmente avrebbe partecipato alla prossima partita tra Barcellona e Manchester City. Gundogan infatti non ha partecipato, perché si stava ancora allenando, ma ha ricevuto un caloroso benvenuto nella partita da Guardiola, dal vice allenatore Juanma Lillo e da tutti i suoi ex compagni di squadra.

È impossibile separare questa mossa dal rapporto tra Gundogan e Gaguardiola. Quando ha chiamato l’allenatore per sapere se c’era una porta aperta per lui al Manchester City, c’è stato un altro argomento di discussione.

Gundogan ha già iniziato a pensare alla sua vita dopo il ritiro dal gioco. In passato ha espresso apertamente le sue ambizioni da allenatore e ha iniziato a guadagnare i suoi badge durante la sua permanenza al Manchester City. E nella sua telefonata con Guardiola la scorsa settimana, ha confermato che ha intenzione di continuare a formarsi come futuro manager e ha indicato che potrebbe essere interessato a unirsi allo staff dietro le quinte di Guardiola, ovunque si trovi il 53enne nel prossimo futuro. L’idea è stata accolta molto bene.

La loro riunione si è conclusa mercoledì sera, quando Gundogan ha incontrato Guardiola, suo fratello Perry e i dirigenti del Manchester City Ferran Soriano e Begiristain al Taste, un ristorante di loro proprietà a Manchester, per festeggiare.

Avranno molte opportunità per trascorrere del tempo insieme. Gundogan possiede ancora l’appartamento in cui viveva mentre era a Manchester, accanto a Guardiola. Naturalmente, la sua accoglienza sabato all’Etihad Stadium non sarà priva di apprezzamento.

Dal punto di vista del Barcellona, ​​il club ha salutato il giocatore più solido della scorsa stagione, che ha segnato cinque gol, fornito 14 assist e creato il maggior numero di occasioni da gol tra tutti i giocatori della Liga nella stagione 2023-2024.

Quando è arrivato al Barcellona dal Manchester City, è stato convinto dai direttori sportivi Matteo Alemany e Jordi Cruyff, così come da Xavi, che hanno elogiato la mentalità vincente del giocatore e l’atteggiamento che avrebbe portato per aiutare a sviluppare le giovani generazioni del Barcellona. Un anno dopo, lasciarono tutti la squadra.

(Immagine in alto: Joe Prior/Visionhaus tramite Getty Images/Jonathan Moscrop/Getty Images. Design visivo di Eamonn Dalton)