Immagini di lancio del satellite SpaceX Moon e Sunrise Starlink

Quando SpaceX ha lanciato in orbita una nuova flotta Starlink la scorsa settimana, il razzo non era l’unica stella.

Piace SpaceX Le telecamere di rilevamento del terreno sono state installate al mattino presto Falcon 9. razzo Lanciato dalla Florida il 18 maggio, i suoi operatori hanno catturato una vista mozzafiato della luna quasi piena. Pochi minuti dopo, un Falcon 9 53 satelliti Starlink lanciati nello spazio Dal Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral.

“Quello che vedi sul tuo schermo è questo incredibile scatto dal vivo di un oggetto beincg catturato da una delle nostre telecamere di localizzazione a Cape”, ha detto Jesse Anderson, Direttore di produzione di SpaceX, durante una trasmissione in diretta. “Ora, queste sono le stesse telecamere che usiamo per tracciare il Falcon 9 durante il lancio, e oggi abbiamo una visuale aggiuntiva della luna, che sta benissimo sul tuo schermo”. Anderson ha detto che la scena è stata catturata con l’aiuto di un ingegnere di lancio di SpaceX di nome John.

Una telecamera di localizzazione del lancio di un razzo SpaceX ha catturato questa splendida vista della luna prima del lancio da parte della compagnia del razzo Falcon 9 che trasportava 53 satelliti Starlink dal Pad 39A dal Kennedy Space Center della NASA il 18 maggio 2022. (Credito immagine: SpaceX)

Gli straordinari avvistamenti del sistema solare non si sono fermati qui.

Quando SpaceX ha lanciato la missione Starlink alle 6:54 EDT (2254 GMT), uno dei fotografi dell’azienda ha catturato viste mozzafiato del Falcon 9 al sorgere del sole.

Un razzo SpaceX Falcon 9 decolla all’alba portando in orbita 53 satelliti Internet Starlink dal Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida il 18 maggio 2022. (Credito immagine: SpaceX)

In un’immagine, il Falcon 9 vola nello spazio come una silhouette mentre il sole mattutino brilla di una calda luce giallo-arancio. Una seconda immagine cattura il momento in cui Falcon 9 attraversa davanti al Sole, come visto dal fotografo.

Un razzo SpaceX Falcon 9 attraversa il sole nascente in questa splendida vista del lancio del satellite Starlink online dal Kennedy Space Center della NASA in Florida il 18 maggio 2022. (Credito immagine: SpaceX)

L’imminente lancio di un razzo di SpaceX sarà una missione di condivisione del trasporto di Transporter 5 che trasporta una varietà di piccoli satelliti per i clienti. Questo volo è previsto entro e non oltre il 25 maggio dallo Space Launch Complex 40 a Stazione spaziale di Cape Canaveral.

