Immagini drammatiche mostrano una navicella spaziale in collisione con un asteroide

La missione DART è entrata nella storia questa settimana quando lo è stata Colpisci con successo un asteroide – E siamo stati in grado di vederlo accadere dal vivo, a milioni di miglia di distanza.

Lunedì, quando il veicolo spaziale di prova di reindirizzamento di asteroidi gemelli della NASA si è avvicinato al suo obiettivo, le immagini sono tornate sulla Terra alla velocità di una al secondo dell’asteroide Demorphos, che orbita attorno a una roccia spaziale più grande chiamata Didymus.

Ogni immagine si è rivelata migliore della precedente e nei secondi precedenti all’effetto DART con Dimorphos, la superficie della giovane luna ha riempito l’intero fotogramma.

Demorphos, mai visto prima, divenne a forma di uovo e ricoperto di rocce. L’asteroide roccioso ha sorpreso gli scienziati, ansiosi di studiare le immagini scattate da DART prima che si schiantasse tra le fiamme della gloria.

I ricercatori stimano che ci vorranno circa due mesi per determinare se DART ha alterato con successo il movimento di Dimorphos nello spazio nel primo test dell’umanità sulla tecnologia di deflessione degli asteroidi.

Il La navicella spaziale potrebbe aver dato una prima occhiata sorprendente a un asteroideMa non è l’unica vista di un sistema di asteroidi che abbiamo avuto la fortuna di vedere.

Tutti gli occhi erano puntati su Didymus e Demorphos per dare un’occhiata all’impatto di DART e alle sue conseguenze, e le prime immagini non hanno deluso.

Il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale James Webb hanno osservato la collisione e Colonne spia dal materiale emesso dalla superficie di Dimorphos.

Gli osservatori a terra hanno anche condiviso quanto fosse luminoso il sistema di asteroidi dopo essere stato attaccato da DART.

ma il Le foto più drammatiche sono state le prime foto condivise da LICIACube, il piccolo satellite italiano che ha seguito DART e ha seguito l’intero evento da una distanza di sicurezza. La parte migliore? Vedremo di più nei prossimi due mesi.

Il Comitato per il Nobel annuncerà presto i vincitori dei suoi premi annuali la prossima settimana.

È difficile prevedere chi vincerà questi prestigiosi premi perché i candidati, la rosa dei candidati e il processo di selezione sono tenuti fuori dalla vista del pubblico.

Nel 2021, nessuno dei premi Nobel per la scienza erano donne, il che secondo alcuni critici è una prova più evidente di pregiudizi sistematici nei campi scientifici.

Ma ci sono molte candidate degne, come la dottoressa Marie Claire King, che ha scoperto i geni che causano il cancro, e la dottoressa Marilyn Hughes Gaston, il cui lavoro è servito da percorso nel trattamento dell’anemia falciforme.

Scopri di più sull’elenco della CNN e scoprilo Le scoperte rivoluzionarie che hanno fatto nei vaccini, nell’astronomia e nella ricerca chimica.

L’esplosione di fuochi d’artificio, pancetta sfrigolante e tuoni estesi sono solo alcuni dei suoni associati agli enormi ghiacciai della Terra che si spezzano e si restringono.

Scienziati Impostare la natura sorprendentemente vivace dei ghiacciai Per scoprire quanto velocemente il ghiaccio si sta sciogliendo nel mezzo della crisi climatica e svelare i misteri degli abissi.

Il ghiaccio glaciale può essere molto frizzante, sibilante poiché rilascia aria compressa e bolle che sono state congelate per centinaia o addirittura migliaia di anni.

Il luogo in cui i ghiacciai incontrano l’oceano può essere un luogo pericoloso per l’uomo. Osservare da lontano l’acustica di questi densi corpi di ghiaccio sta cambiando il modo in cui i ricercatori li comprendono e ciò che sappiamo su come i loro suoni influenzano gli animali che vivono in questi habitat in via di estinzione.

Più di 100 anni dopo l’affondamento della SS Mesaba, gli scienziati hanno trovato il suo relitto sul fondo del Mare d’Irlanda.

Il 14 aprile 1912, il piroscafo mercantile britannico inviò un messaggio all’RMS Titanic, ma l’avvertimento dell’iceberg non raggiunse mai il principale centro di controllo dell’enorme linea oceanica in quella fatidica notte.

Mesaba fu silurato da un sottomarino tedesco solo sei anni dopo, uccidendo 20 persone. Ma la posizione esatta della nave non è ancora nota.

I ricercatori hanno utilizzato la scansione del sonar per trovare Mesaba – Insieme a molti altri naufragi È sparso su 7.500 miglia quadrate (19.425 km).

Le galassie in lungo e in largo sembrano presentare uno spettacolo luccicante del telescopio spaziale James Webb.

Splendida ragnatela di “ossa” della galassia a spirale avvistata Si trova a 29 milioni di anni luce dalla Terra, un’impresa ancora più sorprendente rispetto a una vista di Hubble della stessa galassia.

Nel frattempo, gli astronomi hanno analizzato la prima immagine di Webb e stabilito che contiene alcune delle stelle e galassie più antiche dell’universo, inclusa una che ricorda da vicino un fuoco d’artificio celeste.

Galassia scintillante circondata da punti gialli e rossi luminosialcuni dei quali si sono trasformati in gruppi di antiche stelle.

