Impronte di dinosauro identiche scoperte in due continenti

Su entrambi i lati dell’Oceano Atlantico, a più di 3.700 miglia di distanza, i ricercatori hanno scoperto impronte lasciate da dinosauri che potrebbero aver vagato dall’Africa al Sud America quando i due continenti erano collegati in un supercontinente.

Si ritiene che ne facciano parte più di 260 impronte rinvenute in Brasile e Camerun Periodo Cretaceo inferioresecondo uno studio pubblicato lunedì dal Museo di Storia Naturale e Scienza del New Mexico.

I binari furono originariamente tracciati per 621 miglia su un sottile strato di arenaria di limo e argilla sull’ex supercontinente Gondwanano, che in seguito si staccò per formare l’Oceano Atlantico meridionale.

Lo studio ha mostrato immagini di impronte con forme identiche e che sembravano appartenere alla stessa età e allo stesso contesto geologico, secondo quanto scoperto dal paleontologo della Southern Methodist University e autore principale dello studio, Louis L. Jacobs.

“Uno dei più giovani e Le connessioni geologiche più strette sono tra Africa e Sud America “La regione del nord-est del Brasile era posizionata al largo di quella che oggi è la costa del Camerun, lungo il Golfo di Guinea”, ha detto Jacobs in un comunicato stampa della Southern Methodist University. “I due continenti erano collegati lungo questo stretto tratto, in modo che gli animali si trovassero su entrambi i lati di questa connessione avrebbe potuto attraversarlo.

Impronte lasciate dai teropodi tridattili

Lo studio ha scoperto che la maggior parte delle impronte fossili appartengono a dinosauri teropodi, che si distinguevano per le tre dita e le ossa cave. È probabile che alcuni altri fossili appartengano a dinosauri sauropodi o ornitischi.

Secondo lo studio, i paleontologi hanno calcolato l’altezza dell’anca, l’intervallo di velocità e la massa corporea di ciascun tipo di impronta per giungere alla conclusione che le specie fossero la stessa.

Lo studio ha affermato che la posizione delle impronte trovate nella regione di Purburma in Brasile e nel bacino di Koum in Camerun ha permesso ai ricercatori di determinare i luoghi in cui si sono formate delle crepe nella crosta terrestre quando le placche tettoniche si sono spostate.

Oltre alle impronte, i ricercatori hanno trovato anche gli emibacini, strutture geologiche che si sono formate quando la crosta terrestre si è separata. All’interno dei bacini, i ricercatori hanno trovato anche sedimenti fluviali e lacustri contenenti granuli di polline fossilizzati risalenti a 120 milioni di anni fa.

Cos’è il Gondwana?

Gondwana è un ex supercontinente separato dalla Pangea circa 180 milioni di anni fa. Comprendeva il Sud America, l’Africa, l’Australia e l’Antartide.

Circa 140 milioni di anni fa, l’Africa e il Sud America iniziarono a separarsi, provocando la comparsa di crepe lungo punti deboli preesistenti, e l’Oceano Atlantico meridionale riempì lo spazio tra i due continenti appena formati.