Imran Khan, l’ex leader pakistano, accusato di terrorismo

La mossa di domenica è arrivata un giorno dopo che Khan si è rivolto alla folla e ha criticato gli alti funzionari di polizia e il giudice per aver arrestato il suo capo di stato maggiore. La polizia ha detto in un atto d’accusa che Khan ha minacciato i funzionari.

“Il modo in cui Imran Khan ha pronunciato il suo discorso e le minacce che ha fatto hanno suscitato paura e terrore tra la polizia, la magistratura e il pubblico in generale e hanno danneggiato la pace del Paese”, hanno scritto nel rapporto.

Khan dovrà “affrontare la legge per minacciare e insultare giudici e agenti di polizia. Questi atti sfacciati di bullismo sono responsabili di fomentare l’estremismo nella società”, il ministro dell’Interno Rana Sanalla cinguettare lunedì presto.

“L’arresto di Imran Khan è una ‘linea rossa’ per noi. Se questa linea viene superata, porterà a qualcosa di molto brutto, non positivo per il popolo e il Paese”, ha affermato Murad Saeed, un alto funzionario del Tehreek- Partito e-Insaf, guidato da Khan.