In che modo la masticazione ha plasmato l’evoluzione umana?

Poiché masticare cibi più sodi, o in questo caso gomme più sode, consuma più energia, questi risultati suggeriscono che i costi metabolici della masticazione potrebbero aver giocato un ruolo importante nella nostra evoluzione. Rendere il cibo più facile da elaborare attraverso la cottura, schiacciare il cibo con gli strumenti e coltivare colture migliorate per mangiare potrebbe aver ridotto la pressione evolutiva per noi di essere super masticatori. Le nostre esigenze di masticazione in evoluzione potrebbero aver modellato la forma dei nostri volti.

“Una delle cose che non siamo stati davvero in grado di capire è perché il teschio umano è così divertente”, ha detto Justin Ledugar, un antropologo biologico della East Tennessee State University che non è stato coinvolto nello studio. Rispetto ai nostri parenti più stretti, i nostri scheletri facciali sono costruiti con precisione da mascelle, denti e muscoli masticatori relativamente piccoli. “Tutto ciò riflette una riduzione della dipendenza dalla masticazione vigorosa”, ha spiegato.

Ma, ha aggiunto, le nostre facce piatte e le mascelle corte ci fanno mordere in modo più efficiente. “Rende l’intero processo di alimentazione meno costoso dal punto di vista metabolico”, ha affermato il dottor Ledugar. Gli esseri umani hanno sviluppato modi per masticare in modo più intelligente e non con maggiore difficoltà. Il dottor Van Kastern, che spera di continuare la sua ricerca utilizzando cibi reali, dice di essere entusiasta della possibilità di saperne di più sull’evoluzione degli esseri umani.

“Conoscere le ragioni ambientali, sociali e nutrizionali per cui siamo arrivati ​​qui, è infinitamente interessante per me”, ha detto, “perché consente all’umanità di “cercare di percorrere il sentiero nebbioso che ci attende”.