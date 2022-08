In esclusiva da Apple svela il nuovo fantastico iPhone 14

Le perdite di iPhone 14 fanno luce Progettazione dell’ambitoE il Differenze nelle prestazioni E il Le fotocamere anteriori sono costose. Ma la loro nuova opzione di colore potrebbe essere l’aggiornamento più accattivante.

Per mesi, i modelli di iPhone 14 Pro sono usciti in viola. Apple di solito aggiorna i colori con il lancio dell’iPhone, ma un nuovo video mostra che il colore viola è diverso da qualsiasi cosa gli iPhone abbiano avuto prima.

La gamma di iPhone 14 di Apple viene mostrata sulla base di diverse perdite Tutto quanto



Condiviso dalla nota Apple trapelata Duanruy (Attraverso WeiboUtilizzando un’unità fittizia iPhone 14 Pro, la finitura ha una qualità luccicante che passa dal viola scuro al viola chiaro a diverse angolazioni. Apple ha provato qualcosa di simile sul MacBook Air basato su Midnight iPhone 13 e M2, ma non è affatto così buono.

Inoltre, anche se non è stato catturato in video, DuanRui lo ha fatto abbonato Altre opzioni di colore per la gamma iPhone 14: Navy, Gold, Graphite e Silver. Gli ultimi tre sono stati creati per un po’ di tempo, ma è la prima volta che il colore blu viene menzionato nei leak. Se brilla in modo simile al viola, aspettati che il binario sia la scelta più popolare a una certa distanza.

Le opzioni di colore di iPhone 14 Pro sono trapelate Duanrui/Weibo



Una nota di cautela: la mezzanotte su iPhone 13 e M2 MacBook Air è un magnete per le impronte digitali. Quindi pensa attentamente se hai intenzione di sbarazzarti dei bug. Tuttavia, mi aspetto le vendite di Apple Custodia trasparente MagSafe passare attraverso il tetto.

I preordini per il set di iPhone 14 dovrebbero essere evasi A partire dal 9 settembre. Il mio consiglio è che se vuoi un iPhone 14 Pro/Pro Max viola o blu, dovrai muoverti velocemente.

