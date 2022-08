In esclusiva, la Russia ha iniziato a spogliare gli aerei dei pezzi di ricambio a causa delle sanzioni

Questo contenuto è stato prodotto in Russia, dove la legge limita la copertura delle operazioni militari russe in Ucraina

MOSCA (Reuters) – Le compagnie aeree russe, inclusa la controllata statale Aeroflot, (AFLT.MM)Quattro fonti del settore hanno detto a Reuters che gli aerei sono stati spogliati per assicurarsi i pezzi di ricambio che non possono più acquistare all’estero a causa delle sanzioni occidentali.

I passaggi sono in linea con Il governo russo ha dato consigli a giugno Per le compagnie aeree di utilizzare alcuni aeromobili per i pezzi di ricambio per garantire che i restanti aeromobili di fabbricazione straniera continueranno a volare almeno fino al 2025.

Le sanzioni imposte alla Russia dopo l’invio di truppe in Ucraina alla fine di febbraio hanno impedito alle sue compagnie aeree di acquisire parti o di sottoporsi a manutenzione in Occidente.

Gli esperti di aviazione hanno affermato che è probabile che le compagnie aeree russe inizino a prendere parti dai loro aerei per mantenerli idonei al volo, ma questi sono i primi esempi dettagliati.

Una fonte a conoscenza della questione ha affermato che almeno un Sukhoi Superjet 100 di fabbricazione russa e un Airbus A350, entrambi operati da Aeroflot, sono stati bloccati e smantellati.

La fonte ha rifiutato di rivelare la sua identità a causa della delicatezza della questione.

La fonte ha affermato che l’Airbus A350 è nuovo di zecca.

La maggior parte della flotta aerea russa è composta da aerei passeggeri occidentali.

La fonte ha affermato che l’attrezzatura è stata prelevata da due Boeing 737 e un Airbus A320 di Aeroflot, poiché la società ha bisogno di più pezzi di ricambio di quei modelli per altri Boeing 737 e Airbus A320.

Il ministero dei Trasporti e l’Aeroflot russo non hanno risposto alle richieste di commento.

‘Una questione di tempo’

I Sukhoi Superjet russi assemblati fanno molto affidamento su parti straniere. La prima fonte ha affermato che un motore è già stato rimosso da uno degli aerei Superjet per consentire a un altro Superjet di continuare a volare.

A dire il vero, i motori vengono sostituiti frequentemente da un aeromobile all’altro e di solito vengono forniti con contratti separati, hanno affermato gli esperti del settore. Non è considerato parte della cellula principale.

Una fonte dell’industria occidentale ha affermato che era “solo una questione di tempo” prima che i jet con sede in Russia venissero smantellati.

Le nuove generazioni di aeromobili – A320neo, A350, Boeing 737 MAX e 787 – dispongono di tecnologie che devono essere costantemente aggiornate.

Fonti occidentali hanno affermato che entro un anno dall’entrata in vigore delle sanzioni, sarebbe una “sfida” mantenere in servizio velivoli moderni anche per la base ingegneristica altamente sviluppata ed efficiente della Russia. Leggi di più

La pratica di rimuovere le parti per far volare un altro aereo è nota come trasformare gli aerei scartati in “alberi di Natale”. Sebbene relativamente raro, è spesso associato a difficoltà finanziarie e non si è mai verificato sulla stessa scala del rimpasto su larga scala previsto in Russia per far fronte all’impatto delle sanzioni.

Gli aerei a reazione possono essere nuovamente utilizzati a condizione che le parti che sono state ritirate vengano restituite, sebbene ciò non ripristinerebbe necessariamente la tracciabilità necessaria affinché gli aeromobili rientrino nei mercati globali.

Molte parti hanno una vita limitata che deve essere registrata.

Quasi l’80% della flotta di Aeroflot è composta da aerei Boeing (bandire) e Airbus (AIR.PA) Aveva 134 Boeing e 146 Airbus, insieme a quasi 80 velivoli Sukhoi Superjet-100 di fabbricazione russa alla fine dello scorso anno, sulla base degli ultimi dati disponibili.

Secondo i calcoli di Reuters basati sui dati di Flightradar24, circa 50 aeromobili Aeroflot – ovvero il 15% della sua flotta, compresi quelli bloccati dalle sanzioni – non sono decollati da fine luglio.

I dati di Flightradar24 mostrano che tre dei sette Airbus A350 operati da Aeroflot, incluso uno ora utilizzato per le parti, non sono decollati da quasi tre mesi.

Una seconda fonte del settore ha affermato che le petroliere russe che volano su meno rotte a causa delle sanzioni occidentali significavano che gli aerei inutilizzati erano fuori servizio e potevano essere demoliti.

“I produttori occidentali sono consapevoli che quasi tutti i Superjet operano in Russia”, ha affermato Oleg Panteleev, capo dell’Aviaport Aviation Research Center. “Potresti semplicemente interrompere la produzione e la spedizione di parti e farebbe male”.

smantellamento

Il piano per lo sviluppo dell’industria aeronautica russa fino al 2030 stima che la Russia potrebbe affrontare le sfide più grandi con l’A350 e la serie Bombardier Q mentre vengono serviti all’estero.

Il consiglio del governo russo prevede il “parziale smantellamento di alcune parti della flotta aerea”, che manterrà operativi i due terzi della flotta straniera entro la fine del 2025.

La sfida principale, ha detto Panteleev, è mantenere i motori e le apparecchiature elettroniche avanzate in buone condizioni.

“Sarà difficile da risolvere”, ha detto.

I dati della compagnia hanno mostrato che Aeroflot, che una volta era tra le migliori compagnie aeree del mondo ma ora fa affidamento sul sostegno statale, ha registrato un calo del traffico del 22% nel secondo trimestre di quest’anno rispetto allo scorso anno, dopo che le sanzioni le hanno impedito di viaggiare verso La maggior parte delle destinazioni occidentali.

È improbabile che garantire forniture da paesi che non hanno imposto sanzioni alla Russia aiuti, affermano le fonti, poiché le aziende dell’Asia e del Medio Oriente temono il rischio di sanzioni secondarie da parte dei governi occidentali.

“Ogni parte ha il suo numero (unico) e se i documenti includeranno una compagnia aerea russa come acquirente finale, nessuno approverà la fornitura, né Cina né Dubai”, ha affermato la prima fonte, aggiungendo che tutte le parti dovrebbero essere note a Boeing e Airbus prima di fornirlo all’utente finale.

