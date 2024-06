In questo momento, tecnicamente la Terra *non* ruota attorno al Sole

I grafici e le animazioni che mostrano le orbite planetarie ti mentono un po’. O, più precisamente, semplificano le orbite planetarie in modo che gli insegnanti non debbano spiegare i baricentri ai ragazzi che ancora si rendono conto che la Terra non è l’unico pianeta là fuori.

Il modo in cui apprendi le orbite planetarie generalmente assomiglia al video qui sotto.

Ma questa è una versione semplificata. Sebbene il Sole sia il corpo più grande del sistema solare, con una massa pari a circa 1.048 volte quella di Giove, la gravità è una strada a doppio senso. Proprio come la Terra esercita una forza gravitazionale sulla Terra, tu eserciti la tua forza gravitazionale (molto più piccola) sulla Terra.

“La terza legge di Keplero descrive la relazione tra le masse di due oggetti che orbitano reciprocamente e determina i parametri orbitali.” Lo spiega la Nasa.

“Pensa a una piccola stella in orbita attorno a una stella più grande. Entrambe le stelle orbitano effettivamente attorno a un centro di massa comune, chiamato baricentro. Ciò è vero indipendentemente dalla dimensione o dalla massa di ciascuno degli oggetti in questione stella è il movimento attorno al suo centro Con un pianeta massiccio è un metodo che è stato utilizzato per scoprire sistemi planetari associati a stelle distanti.

Per semplicità diciamo che i pianeti ruotano attorno al sole. Tuttavia, il centro dei corpi del sistema solare è solitamente… vicino Il Sole, poiché fornisce la maggior massa, ma grazie alle orbite e all’influenza dei giganti gassosi Giove e Saturno, raramente si trova all’interno del Sole. Le orbite assomigliano al video qui sotto di un astronomo planetario e comunicatore scientifico James O’Donoghue.

Di conseguenza, attualmente la Terra non ruota attorno a un punto interno al Sole, poiché il suo centro di massa si trova all’esterno di esso. Orbitiamo attorno a quel punto nello spazio, invece che al sole.

“I pianeti generalmente ruotano attorno al sole”, O’Donoghue Spiega su X (Twitter), “Ma *tecnicamente* non orbitano attorno al Sole da soli perché l’influenza gravitazionale di (principalmente) Giove significa che i pianeti devono orbitare attorno a un nuovo punto nello spazio.”

Ha aggiunto: “I pianeti ruotano attorno al sole, ovviamente. Siamo solo pedanti riguardo alla situazione.” Ha aggiunto. “Il pensiero normale è che orbitiamo attorno al centro del sole, ma questo accade raramente, cioè è molto raro che il centro di massa del sistema solare sia allineato con il centro del sole.”

Lo stesso vale per gli oggetti più piccoli, come i pianeti e le loro lune. La Terra e la Luna ruotano attorno ad un punto 5000 km (3.100 miglia) dal centro della Terra, anche se questo cambia man mano che la Luna si allontana sempre più dalla Terra.

Anche se questi fatti probabilmente hanno poco impatto sulla tua vita (supponendo che tu non sia un astrofisico), sono comunque interessanti e ti ricordano che quasi tutto è un po’ più complicato di quanto hai imparato a scuola.