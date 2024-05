In saldo i sandali estivi di Reese Witherspoon e gli abiti di Margot Robbie

So di non essere il solo quando dico che indosso le mie scarpe “easy” proprio accanto all’ingresso. Le scarpe “facili” menzionate sono scarpe che posso indossare rapidamente e facilmente quando devo uscire per comprare qualcosa, fare la spesa da Whole Foods, portare fuori la spazzatura o prendere un pasto veloce a portata di mano. pausa pranzo. In inverno, questo paio è un comodo Ugg, mentre in primavera e in estate è tutt’altro Birkenstock di fiduciaE sono così entusiasta di poterci finalmente riunire in questo periodo dell’anno.

I migliori saldi Birkenstock per il Memorial Day

Birkenstock facilmente I modelli di scarpe estive più apprezzati– E Hollywood è d’accordo, dato l’enorme numero di celebrità e modelle che sono state avvistate nelle affidabili diapositive tedesche che sono allo stesso tempo comode e attraenti. Mamme di Hollywood come Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow e Katie Holmes fanno regolarmente affidamento sulle scarpe, mentre modelli come Kendall Jenner e Kaia Gerber dimostrano che anche i sandali incentrati sul comfort sono fantastici. Per non parlare di Barbie (Conosciuto anche comeMargot Robbie indossava le scarpe nel film campione d’incassi: ora è una cosa!

Le Birkenstock non sono economiche, ma durante Vendo sandalo casual dorato Questo è quello che sta succedendo ora. Durante il fine settimana del Memorial Day, hai una rara (!!!) opportunità di assicurarti un paio di sandali tedeschi affidabili a un prezzo inferiore. Ma faresti meglio a sbrigarti; Come ci si aspetterebbe, le taglie si esauriscono rapidamente. Per garantire affari, tutto ciò che devi fare è inserire la tua email e avrai accesso a tutto ciò che Gilt ha da offrire (quindi Molte offerte di stilisti, Tagli di jeans davvero buoniE naturalmente, Birkenstock ad un prezzo più basso!).

Sandali Giza Birko Flor

Sandalo Arizona Birkybuck

La mia opinione sulle Birkenstock è che non ne avrai mai abbastanza, non perché si consumino rapidamente, ma poiché le indosserai così spesso, potresti voler cambiare lo stile che hai a portata di mano. Possiedo la versione vivace dell’Arizona, in cui celebrità come Witherspoon e Holmes sono state viste più e più volte, ma ora non vedo l’ora anch’io Sigillante per pelle Boston Cosa che Jenner e Gerber mi hanno convinto di aver bisogno.

Tutti sono progettati con un plantare sagomato esclusivo e ammortizzante che si adatta ai tuoi piedi, garantendo comfort per tutto il giorno, inoltre l’Arizona ha cinghie anteriori regolabili che ti consentono di trovare la vestibilità perfetta in base alla larghezza del tuo piede.

Le celebrità hanno indossato tutti gli stili, a partire da Boston A Arizona A GizaE TBH, penso che dovrei prenderne un nuovo paio ciascuno. E immaginare cosa? Lo farò mentre è in vendita su Gilt. Prendi anche il tuo prima che finiscano.

Sandali Giza Birko Flor

Zoccolo in pelle Boston

Sandalo Arizona in pelle

Sandalo Arizona in camoscio