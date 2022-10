In Speedy Embrace di Herschel Walker, i repubblicani fanno un patto politico familiare

Sig. Alcuni repubblicani che si sono radunati dietro Walker hanno messo in dubbio le ultime accuse. Ad alcuni sembra non importare in nessun caso.

“Se tutti voi trovate un candidato perfetto che non ha sfide nella vita, dovreste portarmele e farmi incontrare lui o lei”, ha detto il Sig. ha detto il rappresentante di stato Dominic Laricia, un repubblicano che sostiene Walker.

Marci McCarthy, presidente del Partito Repubblicano della contea di DeKalb nell’area metropolitana di Atlanta, ha dichiarato: “Alla fine della giornata gli elettori della Georgia metteranno al primo posto la propria vita e i propri mezzi di sussistenza perché, in entrambi i casi, non voteranno per padri e mariti dell’anno.”

Il governatore della Georgia Brian Kemp, repubblicano, sta guidando la corsa alla rielezione. I due devono ancora organizzare un evento della campagna insieme quest’anno. Alla domanda sulla puntata di martedì, Mr. Il portavoce di Kemp Cody Hall ha detto che il sig. Walker non è stato identificato, dicendo solo che il governatore era “concentrato sul laser” sulla raccolta fondi e sull’affluenza alle urne nelle ultime settimane della campagna.

Sig. Si è scoperto che Walker aveva abbellito o travisato elementi chiave del suo curriculum, comprese le affermazioni di aver lavorato nelle forze dell’ordine. Per anni, la sua compagnia di consegne di cibo lo ha detto Dona una parte del suo ricavato in beneficenza, ma ci sono poche prove che lo abbia fatto. I suoi discorsi confusi e confusi hanno fatto notizia per mesi.

“Non convincerai le persone che l’hanno mai fatto che Herschel era in realtà un cattivo ragazzo”, ha detto Randy Evans, un ex membro del Comitato nazionale repubblicano della Georgia che ha lavorato con Mr. Ha trascorso martedì mattina a una colazione del distretto repubblicano, approvando Walker. Georgia nordoccidentale. “La reazione oggi è che tutti stanno offrendo le loro idee su come rispondere alle bugie di Warnock”, ha aggiunto. “Gli elettori sono duri, da entrambe le parti”.

Funzionari repubblicani affermano che la base del Partito Repubblicano, in particolare, è pronta a ignorare le accuse che appaiono nei media mainstream, in particolare quelli anonimi.