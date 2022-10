Ina Garten fa il risotto a ventaglio alto

progettista Daniele Rosebery Ricorda il suo primo incontro con Barefoot Contessa, autrice del ricettario Ina GartenLa sua serie di successo su Food Network, nel 2006, durante il suo primo anno al Fashion Institute of Technology di New York. Diventando immediatamente dipendente dallo spettacolo, la scherzosa Garten accoglie calorosamente gli spettatori nella sua cucina a East Hampton, New York, e li guida attraverso la preparazione di squisiti piatti classici, spesso di ispirazione francese. “Dal momento in cui ho visto il mondo di Ena, ho voluto farne parte”, dice Roseberry.

Più tardi, come designer in Tom BrownHa vissuto lunghe giornate durante le settimane della moda tornando a casa per guardare episodi di Barefoot Contessa. “Per me è stato l’ultimo esercizio di auto-calmante”, spiega, aggiungendo che anche tutta la sua famiglia è diventata rapidamente fan; La famiglia Roseberry ora riempie le loro tavole delle feste ogni anno con nient’altro che piatti Garten. “Ina mi ha insegnato tutto quello che so in cucina”, dice. “Ma più di questo, penso davvero che abbia definito cosa significano cucinare e divertirsi in America”.

L’editore di T, Hanya Yanagihara, è un amico di Roseberry e conosceva la sua passione per il lavoro di Garten. Quindi, quando T sperava di arruolare Garten nel primo episodio di una nuova serie di video, T 101, dove insegna a un altro creativo come creare qualcosa, ci siamo avvicinati a Roseberry, che ha colto al volo l’occasione di rimboccarsi le maniche con il suo alto idolo. . Garten, che è famosa per le sue allegre riunioni quanto lo è per il suo cibo, invita spesso i suoi amici a condividere un pasto al Barefoot Contessa e quest’anno ha debuttato con un nuovo spettacolo chiamato Be My Guest in cui cucina con celebrità in visita come lo chef Marcus Samuelson e l’attrice Emily Blunt hanno accettato gentilmente. E così ad agosto Roseberry da Parigi, dove dal 2019 è direttore creativo della famosa casa francese Schiaparelli, si è recato a casa di Garten per una lezione su come cucinare il risotto, un piatto che non aveva mai preparato prima. L’incontro fu l’inizio di un’amicizia che, nella mente di Roseberry, era durata molti anni.