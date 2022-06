Incidente aereo di Miami – Live: l’incidente aereo 126 atterra all’aeroporto internazionale, video di passeggeri in fuga

“Pensavo che sarei morta”, ha detto Paola a Garcia 7 News. “Tutti i finestrini erano rotti e qualcuno si è rotto una gamba e un braccio”, ha detto, ed è corsa all’uscita non appena l’aereo si è fermato ed è andato a Tormack mentre il fumo nero si alzava. “Ho iniziato a correre, ho saltato, ho pensato che sarebbe esploso”.

“Ho visto il fuoco, ho visto il fumo. Era davvero buio “, ha detto un altro compagno di viaggio, Paulo Delcado. “Poi c’era un odore evidente o qualcosa del genere. La gente intorno urlava. Non so, come il panico.”