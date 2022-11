Incidente d’auto in un negozio Apple: un morto, almeno 19 feriti dopo che un’auto ha attraversato il negozio del Massachusetts

Cnn

Una persona è stata uccisa e almeno altre 19 sono rimaste ferite quando un’auto ha attraversato un Apple Store a Hingham, nel Massachusetts, ha detto lunedì l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Plymouth.

La polizia ha identificato Kevin Bradley, 65 anni, del New Jersey, come morto sul posto, secondo un comunicato stampa dell’ufficio del procuratore distrettuale. L’autista non è stato identificato in questo momento, ha detto l’ufficio del procuratore distrettuale.

Intorno alle 10:45 i negozi di Derby Street hanno ricevuto una richiesta di aiuto ai servizi di emergenza sanitaria, ha dichiarato il procuratore distrettuale Tim Cruz. La polizia di Hingham e le squadre dei vigili del fuoco hanno trovato diversi feriti nel negozio Apple poco tempo dopo, ha aggiunto Cruz.

“Appare un SUV di colore scuro, con un… finestrino di vetro che guida a una velocità indeterminata e colpisce diverse persone”, ha detto Cruz.

“Diversi pazienti sono rimasti feriti nella parte anteriore del negozio e nel negozio, inclusi alcuni pazienti che sono stati bloccati contro un muro da un veicolo”, ha detto lunedì il capo dei vigili del fuoco di Hingham Steve Murphy durante una conferenza stampa.

Sette autopompe e 14 ambulanze sono disponibili per curare i feriti, ha detto Murphy. Il chief minister non ha potuto fornire aggiornamenti sulle condizioni delle vittime. I funzionari non stanno rilasciando i nomi dei feriti in questo momento mentre lavorano per informare i membri della famiglia, ha aggiunto Cruz.

Il South Shore Hospital di Weymouth, nel Massachusetts, stava curando 17 pazienti dell’incidente lunedì sera, ha detto l’ufficio del procuratore distrettuale alla CNN in una e-mail. Altre due persone ferite sono state prima portate a South Beach e trasferite negli ospedali di Boston.

Le lesioni includevano ferite alla testa e arti smembrati, ha affermato il dottor William Tollefsen, che lavora sulla South Shore e ha aiutato a esaminare i pazienti dopo l’incidente.

Tollefsen ha detto che lui e altri primi soccorritori hanno utilizzato un ristorante vicino durante il raid per tenere le persone al riparo dal freddo.

Il dottor Christopher Burns, capo del trauma di South Shore, ha detto che tratta molti pazienti con lesioni mortali e pericolose per gli arti. Alcuni sono stati operati e altri stanno ancora aspettando, ha detto Burns lunedì pomeriggio.

Il Brigham and Women’s Hospital di Boston ha ricevuto due pazienti che sono ancora ricoverati, ha detto un portavoce dell’ospedale. Il Boston Medical Center ha ricevuto tre pazienti che sono ancora ricoverati in ospedale, ha detto per telefono alla Galileus Web una portavoce dell’ospedale.

Non era chiaro se il Brigham and Women’s e il Boston Medical Center rappresentassero il numero totale di pazienti trasferiti presso di loro.

Cruz ha detto che le indagini sull’incidente automobilistico sono “attive” e in corso.

“Per quanto riguarda il conducente dell’autoveicolo, lo stiamo sondando. Per quanto riguarda le condizioni del veicolo a motore, stiamo indagando”, ha detto Cruz. Il conducente del veicolo non è stato portato in ospedale, secondo Cruz.

“La mia comprensione è che non è stato ancora portato in ospedale”, ha detto Cruz. “Adesso è con gli agenti di polizia.”

Quando gli è stato chiesto quante persone potevano essere all’interno del negozio Apple quando l’auto si è schiantata, Cruz ha notato che era l’inizio di una settimana di vacanza.

“Ovviamente l’Apple Store è un posto molto affollato. È il lunedì di una settimana di vacanza”, ha detto Cruz. “Quindi non so esattamente quante persone c’erano – sono sicuro che lo scopriremo.”

Hingham è a circa 20 miglia a sud di Boston.

La sede di Apple in Derby Street a Hingham è attualmente chiusa. Secondo al suo sito web.

“Ci scusiamo per l’inconveniente causato mentre questo negozio è chiuso”, ha detto il sito web disse. “Fino alla riapertura, utilizza i nostri servizi online”.

Apple ha rilasciato una dichiarazione lunedì dicendo: “I nostri cuori vanno ai membri del nostro team e ai clienti feriti e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo terribile incidente”.

“Siamo devastati dagli eventi traumatici di oggi ad Apple Derby Street e dalla tragica perdita di un professionista che stava supportando la recente costruzione del negozio”, afferma la dichiarazione della società. “Stiamo facendo tutto il possibile per supportare i membri del nostro team e i clienti in questo momento difficile”.

L’Apple Store, con un’ampia vetrina, si trova all’angolo posteriore dei negozi esclusivi di Derby Street. L’ingresso del negozio si affaccia su un ampio parcheggio, che ogni giorno vede transitare centinaia di visitatori.

L’area dello shopping è particolarmente affollata durante le festività natalizie, con l’Apple Store e ristoranti e negozi circostanti sempre più affollati in questo periodo dell’anno.