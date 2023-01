Incoronazione di re Carlo III: Buckingham Palace svela i dettagli dei tre giorni di festeggiamenti

Londra

Buckingham Palace Sabato, ha rivelato i dettagli dell’incoronazione del re Carlo III, che dovrebbe essere meno stravagante della cerimonia di sua madre 70 anni fa, in un riflesso della crisi del costo della vita che affligge molti britannici.

Si sarebbero svolti tre giorni di festeggiamenti, con l’incoronazione sabato 6 maggio, un “gran pranzo dell’incoronazione” e un “ballo dell’incoronazione” il giorno successivo e un ulteriore giorno festivo il lunedì. L’ultimo giorno, il pubblico sarà invitato a unirsi a “The Big Help Out” facendo volontariato nelle loro comunità.

Il palazzo ha affermato che l’incoronazione stessa sarebbe stata “un solenne servizio religioso, nonché un’occasione di celebrazione e sfarzo”, guidata dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

Sarà, ha ribadito il palazzo, “riflettere il ruolo del monarca oggi e guardare al futuro, pur essendo radicato in antiche tradizioni e delizie”.

Questa linea dal palazzo è stato interpretato dagli esperti come segno che l’incoronazione di Carlo sarà diversa e più sommessa di quella vissuta dalla sua defunta madre sette decenni prima, con una cerimonia più breve e modifiche ad alcuni elementi feudali del rito. L’incoronazione della regina Elisabetta è stato il primo evento reale televisivo in diretta ed è durato tre ore.

Carlo e sua moglie Camilla, regina consorte, sarebbero arrivati ​​all’Abbazia di Westminster in una processione da Buckingham Palace, nota come “processione del re”, e sarebbero tornati più tardi in una processione cerimoniale più ampia, nota come “marcia dell’incoronazione”, accompagnati da altri membri della famiglia reale.

Il re e la regina, insieme ai membri della famiglia reale, appariranno sul balcone di Buckingham Palace per concludere gli eventi della giornata.

A questo punto, il palazzo non ha specificato quali membri della famiglia appariranno nel corteo e sul balcone, dopo il continuo bando del principe Andrea dalla vita pubblica a causa delle storiche accuse di abusi sessuali e della pubblicazione delle memorie del principe Harry che criticavano la sua famiglia .

La storica reale Kate Williams ha dichiarato: “Sarebbe di grande aiuto per Charles con la sua immagine se Harry e Meghan fossero lì”. In precedenza aveva detto alla CNN. “Sarebbe particolarmente brutto per lui se suo figlio non fosse in giro perché, ovviamente, Harry è ancora molto in alto nella linea al trono, e lo sono anche i suoi figli.”

Il giorno successivo, 7 maggio, migliaia di eventi dovrebbero svolgersi in tutto il paese come parte del “grande pranzo dell’incoronazione”, mentre le “icone della musica mondiale e star contemporanee” ancora da nominare si riuniranno presso il “pranzo dell’incoronazione” Garden”, ha detto il palazzo. A est del Castello di Windsor.

Alla cerimonia parteciperà un pubblico generale composto da volontari delle associazioni di beneficenza del Re e della Regina, oltre a diverse migliaia di membri del pubblico scelti attraverso un sondaggio nazionale condotto dalla BBC.

Palace ha detto che vedranno “interpretazioni teatrali orchestrali di livello mondiale di brani musicali preferiti di fronte ad alcuni dei più grandi artisti del mondo, insieme ad artisti del mondo della danza… e una selezione di serie di parole pronunciate dalle stelle del palcoscenico e dello schermo .” , aggiungendo che un elenco sarà pubblicato a tempo debito.

Un gruppo eterogeneo composto da cori di rifugiati britannici, cori dell’NHS, gruppi di canto LGBTQ+ e cori d’autore dei sordi, formerà il “Coronation Chorus” e si esibirà anche al concerto, insieme al “Virtual Choir”, composto da cantanti provenienti da tutto il mondo il Commonwealth.

Luoghi noti in tutto il paese saranno anche illuminati con proiezioni, laser, spettacoli di droni e luci come parte del concerto.

I festeggiamenti delle festività si concluderanno lunedì con “The Big Help Out”, che mirerà a “riunire le comunità e creare un’eredità duratura di volontari dal weekend dell’incoronazione”.

