Incursione ucraina nelle terre liberate, separatisti chiedono referendum urgente

L’Ucraina afferma che le sue forze sono avanzate sulla sponda orientale dell’Uskel

Il governatore dice che le truppe stanno entrando nelle città vicino a Lysychansk

Il leader separatista chiede un referendum urgente per unirsi alla Russia

IZYUM (Ucraina) (20 settembre) (Reuters) – L’Ucraina ha affermato che le sue forze si sono spinte a est in un’area recentemente ceduta dalla Russia, aprendo la strada a un possibile attacco alle forze di occupazione di Mosca nella regione del Donbass, dove Kiev sta cercando più armi occidentali.

Indicando la tensione dell’amministrazione del Donbass, sostenuta da Mosca, per il successo dell’ultima offensiva ucraina, il suo leader ha chiesto referendum urgenti sull’eventuale entrata a far parte della regione della Russia.

“È chiaro che gli occupanti sono in preda al panico”, ha detto lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso televisivo, aggiungendo che ora si sta concentrando sulla “velocità” nelle aree liberate.

“La velocità con cui le nostre forze si muovono. La velocità con cui viene ripristinata la vita normale”, ha detto Zelensky.

Il leader ucraino ha anche lasciato intendere che mercoledì avrebbe utilizzato un discorso video all’Assemblea generale delle Nazioni Unite per invitare i paesi ad accelerare le consegne di armi e aiuti.

“Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che le esigenze dell’Ucraina siano soddisfatte a tutti i livelli: difesa, finanziario, economico e diplomatico”, ha affermato Zelensky.

Serhiy Gaidai, il governatore ucraino di Luhansk, una provincia del Donbass ora sotto il controllo delle forze russe, ha affermato che le forze armate ucraine hanno ripreso il pieno controllo del villaggio di Luhansk a Belhorivka e si stanno preparando a combattere per riprendere il controllo dell’intera provincia.

“Ci sarà una lotta per ogni centimetro”, ha scritto Jedi su Telegram. “Il nemico si sta preparando a difendere. Quindi semplicemente non entreremo.”

In un’altra importante pietra miliare della controffensiva nella regione nord-orientale di Kharkiv, le forze armate ucraine hanno affermato che le truppe hanno attraversato il fiume Uskil durante il fine settimana. Il fiume scorre a sud nel Siversky Donets, che scorre attraverso il fiume Donbas, il fulcro principale della conquista russa.

Oltre a ciò si trova Luhansk, una base dei delegati separatisti russi dal 2014 e interamente in mano russa da luglio dopo alcune delle battaglie più sanguinose della guerra.

La Reuters non è stata in grado di verificare in modo indipendente i rapporti di nessuna delle parti sul campo di battaglia.

Denis Pushlin, capo dell’amministrazione separatista di Donetsk con sede a Mosca, ha invitato il suo collega leader separatista a Luhansk a unire gli sforzi per preparare un referendum sull’adesione alla Russia. Leggi di più

“Le nostre azioni devono essere sincronizzate”, ha detto Pushlin in un video pubblicato lunedì sui social media.

GRIM TOMBE

L’Ucraina sta ancora valutando cosa è successo nelle aree che erano sotto il controllo russo per mesi prima che la sconfitta delle forze russe cambiasse drasticamente la dinamica della guerra all’inizio di questo mese.

In questa foto pubblicata il 19 settembre 2022, si vedono auto danneggiate nella città di Kobyansk, recentemente liberata dalle forze armate ucraine, durante l’attacco russo all’Ucraina, nella regione di Kharkiv, in Ucraina. Servizio stampa presidenziale ucraino / Inserito via Reuters Leggi di più

Gli esperti forensi ucraini hanno finora scavato 146 corpi senza bare in un cimitero improvvisato nelle foreste vicino alla città recuperata di Izyum, ha detto lunedì il governatore regionale di Kharkiv Oleh Senhopov. Zelensky ha detto che nel sito sono state trovate circa 450 tombe

Sparsi in gruppi sotto gli alberi, i lavoratori hanno usato pale per riesumare i corpi parzialmente decomposti, che alcuni locali hanno detto sono stati scaricati per le strade della città molto tempo dopo la sua morte prima di essere sepolti.

Il governo non ha ancora rilasciato un bilancio delle vittime, anche se i funzionari affermano che dozzine sono state uccise nell’attentato a un condominio e ci sono segni di altre vittime di schegge.

Serhiy Polvinov, capo della polizia investigativa della regione di Kharkiv, ha detto a Reuters al cimitero che, secondo gli esami preliminari, quattro di loro mostravano segni di tortura, con le mani legate dietro la schiena, o in un caso erano legati con una corda intorno al loro collo.

Polvinov ha detto che la stragrande maggioranza dei corpi sembravano essere civili. La gente del posto ha riconosciuto i loro morti abbinando i nomi ai numeri su fragili croci di legno che contrassegnavano le tombe. Leggi di più

“I soldati avevano le mani legate e c’erano segni di tortura sui civili”, ha detto Polvinov. L’Ucraina afferma che 17 soldati erano in una fossa comune nel sito. Leggi di più

La Reuters non è stata in grado di confermare le accuse di tortura dell’Ucraina.

Lunedì, il Cremlino ha negato di incolpare la Russia per le atrocità che l’Ucraina afferma di aver scoperto nell’area catturata.

“È una bugia, e ovviamente difenderemo la verità in questa storia”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, riferendosi alle accuse agli incidenti precedenti alla guerra in cui la Russia ha affermato senza prove che gli ucraini avevano commesso atrocità.

Avvertimento sulla centrale nucleare

L’Ucraina ha accusato lunedì le forze russe di aver bombardato vicino alla centrale nucleare di Pevdnoukrainsk nella regione meridionale di Mykolaiv.

La società di energia atomica ucraina, Energoatum, ha dichiarato in una dichiarazione che un’esplosione si è verificata a 300 metri dai reattori e ha danneggiato gli edifici della centrale elettrica poco dopo la mezzanotte di lunedì.

Ha aggiunto che i reattori non sono stati danneggiati e nessuno dei lavoratori è rimasto ferito e ha pubblicato immagini che mostrano un enorme cratere che si dice sia stato causato dall’esplosione.

“La Russia sta mettendo in pericolo il mondo intero. Dobbiamo fermarlo prima che sia troppo tardi”, ha detto Zelensky in un post sui social media.

Gli scioperi aumenteranno la preoccupazione globale sulla possibilità di un disastro atomico, che è già stata aggravata dai combattimenti intorno a un’altra centrale nucleare ucraina nel sud, Zaporizhzhya, che è stata catturata dalle forze russe a marzo. Mosca ha ignorato le richieste internazionali di ritiro e disarmo.

In una nuova battuta d’arresto a Zaporizhia, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha affermato che una linea elettrica utilizzata per alimentare la stazione è stata scollegata domenica, lasciandola senza alimentazione di riserva dalla rete.

