Indiscrezioni sul design dell’iPhone 16 Pro, addio all’ID Apple e confusione sulla data di lancio dell’iPhone 16

Aggiornato il 25 agosto con i dettagli sui briefing dei dipendenti Apple prima del lancio.

Diamo uno sguardo alle notizie e ai titoli di Apple di questa settimana, tra cui confusione sulla data di lancio di iPhone 16, fughe di notizie sul design di iPhone 16 Pro, confronto tra iPhone 16, modifiche europee a iOS 18, superpotenza dell’iPhone in MacOS, addio ID Apple e l’arrivo di Podcast dell’app Apple su Android.

Apple Loop è qui per ricordarti alcune delle tante discussioni che hanno avuto luogo attorno ad Apple negli ultimi sette giorni. Puoi anche leggere il mio riepilogo settimanale delle notizie Android qui su Forbes.

Maria Bartico viene vista con in mano un iPhone15 Pro Max bianco titanio il 9 settembre 2023 a Dusseldorf, … [+] Germania. (Foto di Jeremy Mueller/Getty Images) Immagini Getty

Confusione sulla data di uscita dell’iPhone

Questa settimana si è assistito ad un’intensa discussione sulla data di lancio della serie iPhone 16. Purtroppo l’eccitazione ha dovuto placarsi dopo che le informazioni su cui si basava questa discussione si sono rivelate false. Ecco il commento di David Phelan sul tumulto:

“Innanzitutto, sono sicuro che l’evento si terrà allo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Inizierà alle 10:00 PT. Ma non credo che nient’altro sia corretto… Penso che la data di uscita sia definitivamente fissata per Venerdì 20 settembre, ma la data della presentazione principale potrebbe essere un giorno prima o due giorni dopo rispetto alla data ampiamente attesa del 10 settembre. Lo sapremo presto”.

(Forbes).

Apple si atterrà al programma di lancio previsto per l’iPhone

Citando fonti vicine alla questione, la newsletter Power On di Mark Gurman ha riferito che Apple lancerà i suoi nuovi dispositivi durante un evento martedì 10 settembre. Gorman ha un’ottima esperienza nel coprire le prossime versioni hardware e software di Apple. Il rapporto di questa settimana supporta la data tanto attesa per la presentazione ufficiale della nuova famiglia iPhone 16. Gurman continua a selezionare il 20 settembre per l’inizio della disponibilità al dettaglio:

“Anche se la data non è stata ancora annunciata, l’azienda si sta preparando per quella data, che cade martedì, hanno detto le persone che hanno chiesto l’anonimato perché i piani sono privati. Alla presentazione del telefono seguirà la messa in vendita 20 settembre, in linea con l’approccio abituale di Apple negli ultimi anni.

Queste date seguono uno schema stabilito per il lancio di iPhone, anche se potrebbe esserci una ragione per cui Apple potrebbe allontanarsi dalla data del 10 settembre. Come sottolinea David Phelan, collaboratore di Forbes, quella notte si svolge il dibattito televisivo tra i candidati presidenziali statunitensi. Tim Cook e il suo team potrebbero essere tentati di evitare uno dei momenti più importanti di settembre per creare i propri titoli.

(Bloomberg (tramite Forbes).

Aggiornamento: i dipendenti dell’Apple Store partecipano ai briefing pre-lancio

Prima di ogni lancio di iPhone, i dipendenti del commercio al dettaglio vengono chiamati per una formazione sui nuovi prodotti. Quest’anno c’è una leggera differenza. Invece dei consueti appuntamenti del fine settimana, Apple terrà un briefing per i dipendenti giovedì e venerdì. E con Apple che va avanti con la propria sequenza temporale, questo potrebbe indicare un lancio anticipato di iPhone 16? Mark Gurman di Bloomberg Annota le nuove date su X:

Apple ha programmato una riunione straordinaria e obbligatoria dei dipendenti in tutti gli Apple Store la sera del 12 settembre o la mattina del 13 settembre. Ciò avverrà prima del rilascio dell’iPhone 16, una settimana dopo, ma gli incontri pre-lancio si tengono solitamente la domenica anziché durante la settimana.

(Marco Gormann).

Perdite sul design dell’iPhone 16 Pro

Indipendentemente dalla data di lancio dell’iPhone 16 Pro, ciò sta diventando chiaro man mano che la data di lancio si avvicina all’inizio di settembre. Gli ultimi dettagli riguardano i colori importanti in cui Apple venderà il suo nuovo telefono di punta:

“Gli attuali colori del modello Pro si chiamano Natural Titanium, Blue Titanium, Titanium White e Titanium Black. I più interessati alla promozione noteranno il fatto che l’iPhone 15 Pro ha il titanio nella sua struttura il colore grigio probabilmente sarà una nuova versione del Natural Titanium. E il colore dorato, secondo le indiscrezioni, si chiamerà Desert Titanium.”

(Forbes).

Qual è la differenza?

Con l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max in cima alla classifica e l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus in fondo, ci si aspetta che Apple mantenga la massima distanza possibile tra le specifiche delle due categorie. Tuttavia, poiché quest’anno l’intelligenza artificiale generativa rappresenta l’attrazione principale, dovranno essere più vicini che mai:

“A differenza degli anni precedenti, quando Apple ha lavorato duramente per creare una differenza tra i modelli iPhone normali e quelli professionali iPhone Pro, il 2024 vedrà più somiglianze tra i due telefoni. Entrambi i telefoni saranno alimentati dall’ultimo chip Apple Silicon A18 e ne avranno di più RAM. Maggiore potenza e spazio di lavoro “La tecnologia fornita da questi due telefoni è necessaria per eseguire il software Generative AI (IA generativa) di Apple.”

(Forbes).

iOS 18 cambia per i clienti europei

Le ultime build di iOS 18 mostrano i passi aggiuntivi che Apple sta adottando in Europa per conformarsi alle nuove normative sulla protezione dei consumatori, comprese le opzioni relative ai motori di ricerca predefiniti, ai browser Web e altro ancora:

“Per gli utenti nell’Unione Europea, iOS 18 e iPadOS 18 includeranno anche una nuova sezione App predefinite in Impostazioni che elenca le impostazioni predefinite disponibili per ciascun utente. Nei futuri aggiornamenti del software, gli utenti riceveranno nuove impostazioni predefinite per chiamare numeri di telefono, inviare messaggi, ecc. traduzione di testi e navigazione, gestione password, tastiere e filtri anti-spam per le chiamate. Per saperne di più, vedi Aggiornamento delle app distribuite nell’Unione Europea.

(Sviluppatore Apple).

MacOS è pronto

Mentre l’attenzione è rivolta a iOS 18 e ai primi passi dell’intelligenza artificiale generativa su iPhone, a metà settembre è previsto il lancio anche di macOS Sequoia. Proprio come iOS 18 rilascerà funzionalità AI fino a metà ottobre, neanche macOS lo farà… ma è necessario lanciarlo a settembre per offrire la sinergia desiderata con iOS:

“Quest’anno, Apple prevede di lanciare macOS Sequoia contemporaneamente a iOS 18 invece di posticiparlo a ottobre. Fornire entrambi gli aggiornamenti contemporaneamente garantirà che le funzionalità multipiattaforma siano funzionali e funzionino come previsto, come iPhone Mirroring A una nuova importante funzionalità consente “iPhone Mirroring, controllando un iPhone con iOS 18 con un Mac con macOS Sequoia”.

(Voci su Mac).

Il marchio dell’ID Apple scompare

In un esercizio di branding senza dubbio guidato da alcuni dati sepolti nelle profondità di Cupertino, l’ID Apple verrà rinominato Account Apple. Ryan Christoffel avverte che una volta apportato il cambiamento, le persone dovranno fare attenzione alle truffe che sfruttano il processo:

“Gli ID Apple sono una parte molto importante per l’accesso a molti dati altamente sensibili e sicuri relativi alla tua vita digitale. Ecco perché è importante essere chiari sulla terminologia. Ad esempio, gli schemi di phishing potrebbero cercare di trarre vantaggio dalla confusione degli utenti durante questo cambiamento .”

(dalle 9 alle 5 mac).

Finalmente…

Apple ha aperto Apple Podcasts sul suo sito Web come lettore e puoi accedere per accedere alla tua libreria e ai vari elenchi delle classifiche principali. Ciò ha anche l’effetto divertente di consentire l’esecuzione dei podcast Apple su Android come app Web:

“Il sito è disponibile per chiunque disponga di un browser Web su qualsiasi dispositivo” e Apple afferma che è disponibile su tutti i principali browser tra cui Safari, Chrome, Edge e Firefox. È supportato in più di 170 paesi e regioni nella loro lingua locale. Non supporta script, capitoli o download.”

(Notizie sul baccello).

