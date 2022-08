Infine, il Rotom Phone ha ottenuto una seconda fotocamera

Il telefono Rotom ha ricevuto un grande aggiornamento. dopo aver servito Nel distretto di Gallar tre anni faversione aggiornata di Lo smartphone abitato dai Pokemon Infine si passa da una fotocamera posteriore a due fotocamere. Il telefono sarà presto disponibile Nel nuovo quartiere di Paldea come quello.

È difficile dire esattamente che tipo di secondo obiettivo sia: tutto ciò che posso davvero vedere è che l’obiettivo principale rimane blu mentre il nuovo secondo obiettivo è nero. Non penso che siano informazioni sufficienti per fare un’ipotesi informata sul fatto che questo nuovo obiettivo sia un teleobiettivo, un obiettivo ultrawide o qualcos’altro, anche se spero di poter usare quella seconda fotocamera per scattare foto Miglior nuovo ragazzo Fido.

Inoltre, questo nuovo Rotom Phone sembra essere un aggiornamento in gran parte iterativo rispetto al suo predecessore. Una delle nuove funzionalità è un misterioso anello blu luminoso al centro del dispositivo. Forse questo è per la ricarica wireless? L’anello è posizionato esattamente dove te lo aspettavi Bobina di ricarica wireless futura, dopo ogni cosa. Anche se non ricordo di aver dovuto caricare il mio Rotom Phone nel Galar, penso che sia una buona cosa che la ricarica wireless sia un’opzione Mentre sono in una scuola di formazione Paldea.

È deludente che i grandi punti sulla parte superiore e inferiore del telefono Rotom siano ancora bloccati in questa prossima generazione. Ciò significa che potrebbe essere ancora scomodo infilarsi in tasca, ma a Paldea, Gli zaini sembrano essere di gran moda – Immagino che dovrò sceglierne uno come posto dove nascondere il mio telefono. (Forse lo faremo un giorno Telefono Rotom Mini.)

Nessuna informazione sul supporto 5G, rendendo facile rimanere in contatto con i tuoi amici mentre sei in viaggio via Paldea. Ma spero davvero che la corsa verso il 5G diventi una cosa a Paldea Come è successo in altre regioni.

Il L’azienda che produce Rotom Phone confermato In un comunicato stampa Scaricherà Pokédex e Mappa sul dispositivo. Ma dovremo aspettare e vedere quali altre nuove funzioni potrebbero essere disponibili in modo da poter provare noi stessi il nuovo telefono Rotom il 18 novembre.