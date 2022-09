Infortuni della settimana 3 della NFL: Justin Herbert è considerato discutibile; George Keitel, Michael Bateman stanno per tornare

Siamo nel mezzo della terza settimana della NFL, grazie Steelers E il Marrone Abbiamo iniziato giovedì sera e ora abbiamo il piatto principale sul ponte che ha un menu completo di giochi della domenica. Ovviamente, gli infortuni saranno una storia importante da seguire all’inizio del fine settimana, soprattutto con la maggior parte delle squadre del campionato che presenteranno i loro rapporti finali sugli infortuni.

Nonostante un ottimo inizio di stagione, Fatture La difesa ridurrà il numero delle armi principali quando si recherà a Miami per subentrare delfini. Intanto il caso caricabatterie Il quarterback stellare Justin Herbert sta tranquillo e si prepara a ospitare Giaguari di Jacksonville.

Mentre le squadre concludono la settimana di allenamento, hanno pubblicato i loro rapporti finali sugli infortuni e pubblicato lo stato delle partite per la settimana 3. Di seguito, potrai trovare ciascuno di questi rapporti e una ripartizione di alcuni degli infortuni più gravi.

tutti Probabilità NFL Vieni tramite Caesars Sportsbook.

Kansas City sarà ancora una volta senza il kicker principale Harrison Boetker mentre continua a lottare con un infortunio alla caviglia sinistra. Al suo posto, Matt Amendola probabilmente manterrà i suoi doveri di calcio dopo aver segnato sia i suoi field goal che tutti i suoi tre punti extra nella vittoria della seconda settimana dei Chiefs sui Chargers. Nel frattempo, il ricevitore Mikol Hardman (tallone) si è allenato completamente venerdì dopo essere stato un partecipante limitato all’inizio della settimana e senza appuntamento.

La notizia più importante per i Colts è che avranno una spinta nel gioco di ricezione perché Michael Bateman Jr. non è classificato dopo essere stato completamente coinvolto nell’allenamento di venerdì. Bateman ha saltato la partita della scorsa settimana a causa di un infortunio al quadricipite. Anche il debuttante Alec Pierce giocherà dopo che il protocollo di commozione cerebrale è stato rimosso. Per quanto riguarda Leonard, è stato escluso, ma l’allenatore Frank Reich ha notato questa settimana che l’esterno ha avuto una “settimana davvero buona”. Inoltre non ha avuto battute d’arresto, quindi la sua rimonta potrebbe essere dietro l’angolo.

Il pilota alle prime armi Aidan Hutchinson dei Lions è tornato ad allenarsi su base limitata venerdì dopo aver saltato i primi due allenamenti della settimana a causa di un infortunio alla coscia. È ufficialmente in questione. Nel frattempo, la star che è tornata, D’Andre Swift è stata anche indicata come discutibile dopo giorni consecutivi di limitazione.

Né Booth né Smith si sono esercitati per tutta la settimana, quindi vederli esclusi non è del tutto sorprendente. Tuttavia, vale la pena guardare la situazione di Hendrix dopo che è apparso nel rapporto sull’infortunio di venerdì come partecipante limitato a causa di un infortunio al dito del piede ed è ora discutibile.

Collins non si è allenato per tutta la settimana, ma la squadra lo elenca ancora come dubbioso e spera che possa giocare nella settimana 3. Se non può, Dante Smith o Hakim Adeniji probabilmente riceveranno il cenno del capo per iniziare il giusto contrasto.

Con i Jets, Zach Wilson sta ancora trattenendo il quarterback mentre continua a riprendersi da un infortunio al ginocchio pre-stagionale, ma questa potrebbe essere l’ultima settimana che ha saltato. In sua assenza Joe Flacco continuerà a giocare sotto la posizione centrale. Nel frattempo, Davis e Vant sono stati gli unici due aerei discutibili ad essere trattenuto venerdì con il resto elencato come partecipanti a pieno titolo.

corvi : T Ronnie Stanley (caviglia) DUBBIO; RB JK Dobbins (ginocchio), CB Marlon Humphrey (inguine), TE Isaiah probable (inguine), CB Marcus Peters (non correlato a infortunio), WR James Brosh II (coscia), DB Brandon Stevens (quadruplo) CB Damarion Williams (caviglia) dubbioso

: T Ronnie Stanley (caviglia) DUBBIO; RB JK Dobbins (ginocchio), CB Marlon Humphrey (inguine), TE Isaiah probable (inguine), CB Marcus Peters (non correlato a infortunio), WR James Brosh II (coscia), DB Brandon Stevens (quadruplo) CB Damarion Williams (caviglia) dubbioso patrioti: S Joshuah Bledsoe (coscia), CB Cody Davis (polpaccio), S Kyle Dugger (ginocchio), DL Davon Godchaux (schiena), LB Raekwon McMillan (pollice), WR Jakobi Meyers (ginocchio), CB Jalen Mills (bicipite femorale) , S Adrian Phillips (costole) in questione

Baltimora ha visto che Ronnie Stanley non era coinvolto nell’allenamento venerdì dopo essere stato limitato per tutta la settimana, quindi si sta dirigendo nella direzione sbagliata con l’avvicinarsi del fine settimana. Nel frattempo, ogni giocatore indicato come sospetto ha partecipato a pieno titolo durante la sessione di venerdì, ad eccezione probabilmente di Isaia, che era limitato. Il titolare Rashad Pittman non si è allenato venerdì, ma la squadra ha indicato che non aveva nulla a che fare con l’infortunio e non ha alcun punteggio.

La guardia dei patrioti Jacoby Myers e la sicurezza Kyle Duger sono tornate ad allenarsi su base limitata venerdì dopo essere state sospese mercoledì e giovedì. Nel frattempo, il linebacker Raekwon McMillan si sta dirigendo nella direzione opposta poiché non si è allenato venerdì dopo essere stato limitato per tutta la settimana.

Sebbene discutibili, venerdì i texani hanno elencato Collins e Decleus come non partecipanti, quindi non si stanno dirigendo favorevolmente verso il fine settimana. Il quarterback Davis Mills è elencato nel rapporto sull’infortunio con un infortunio al pollice destro, ma ha partecipato a pieno titolo per tutta la settimana e non ha alcuna designazione.

Roquan Smith non si è allenato per tutta la settimana a causa di un infortunio all’inguine, ma la squadra non gli ha chiuso la porta in azione poiché lo ha ufficialmente valutato come discutibile. Il cornerback Jaylon Johnson non si è allenato venerdì dopo essere apparso nel rapporto sull’infortunio di giovedì come partecipante limitato a causa di un infortunio al quadricipite.

Un segnale promettente per New Orleans è che sia il quarterback James Winston che il linebacker Alvin Kamara sono stati in grado di allenarsi per tutta la settimana, anche se su base limitata. Il fatto che nessuno dei due abbia avuto una battuta d’arresto è incoraggiante che potranno partire nella terza settimana.

Christian McCaffrey ha partecipato a pieno titolo venerdì e non ha tenuto alcuna valutazione dopo che un infortunio alla caviglia lo ha costretto a saltare l’allenamento di mercoledì ed è stato limitato martedì.

Buffalo Bills (-5,5) nei Miami Dolphins

Fatture : S Micah Hyde (collo), CB Dane Jackson (collo), DT Ed Oliver (caviglia), DT Jordan Phillips (bicipite femorale), S Jordan Poyer (piede) OUT; WR Gabe Davis (caviglia), TE Dawson Knox (piede), C Mitch Morse (gomito), DT Time Settle (polpaccio) Domanda

: S Micah Hyde (collo), CB Dane Jackson (collo), DT Ed Oliver (caviglia), DT Jordan Phillips (bicipite femorale), S Jordan Poyer (piede) OUT; WR Gabe Davis (caviglia), TE Dawson Knox (piede), C Mitch Morse (gomito), DT Time Settle (polpaccio) Domanda delfini: TE Cethan Carter (commozione cerebrale), TE Hunter Long (caviglia) fuori; Terron Armstead (punta), DT Raekwon Davis (ginocchio), CB Xavien Howard (coscia), WR Cedrick Wilson Jr. (costole, punta)

La più grande notizia da Buffalo è che Micah Hyde è stato messo in IR per un infortunio al collo che ha subito durante la vittoria di lunedì sera contro i Titans. Hyde salterà il resto della stagione 2022 a causa di un’ernia del disco.

La difesa di Buffalo mancherà una serie di altri giocatori chiave quando affronterà i Dolphins, tra cui Boyer, Oliver e Phillips. Il licenziamento di Oliver è un po’ sorprendente dato che è stato bloccato per tutta la settimana di allenamento. Tutti gli altri giocatori già squalificati non sono entrati affatto in campo di allenamento. Nel frattempo, Gabe Davis è stato legato per tutta la settimana ed è ufficialmente in questione, ma questa settimana ha detto ai giornalisti che è “ottimista al 100%” sul fatto che suonerà.

Miami sta ancora sperando che Terron Armstead possa giocare nella settimana 3 nonostante non si sia allenato affatto questa settimana, elencandolo ufficialmente come discutibile. Alla domanda in merito questa settimana, l’allenatore Mike McDaniel ha detto: “È letteralmente nell’aria”.

Gli Eagles sono in buona salute e si stanno dirigendo verso la terza settimana, segnando solo il portiere Landon Dickerson nel loro rapporto finale sull’infortunio a causa di un infortunio al piede. Venerdì non si è allenato con la squadra ed è in discussione.

Washington avrà Camryn Curl al sicuro quando affronteranno gli Eagles nella terza settimana dopo aver subito un infortunio al pollice che ha subito contro il presidente nella pre-stagione che ha richiesto un intervento chirurgico. È stato completamente coinvolto per tutta la settimana. Nel frattempo, Toohill e Wise non si sono allenati per tutta la settimana, quindi la loro situazione non è troppo sorprendente.

Renfrew e Breemann sono stati messi da parte per tutta la settimana a causa di un infortunio e non sono stati in grado di fare alcun passo positivo venerdì, quindi la squadra li ha esclusi per la terza settimana. Ogni giocatore discutibile è stato in grado di allenarsi su base limitata venerdì e Josh dovrebbe tornare in azione. Jacobs, che si occupa di malattia. Non si è allenato giovedì o venerdì e Non viaggia con la squadra Venerdì in Tennessee.

Taylor Lewan non si è allenato per tutta la settimana a causa di un infortunio al ginocchio, quindi sarà messo da parte per la terza settimana. Il debuttante Kyle Phillips è stato in grado di allenarsi in modo limitato nonostante un infortunio alla spalla, ma questa squadra dubita che sarà in grado di farlo. giocare. Per quanto riguarda Zach Cunningham, vale la pena guardare la sua situazione questo fine settimana poiché non si è allenato venerdì dopo essere apparso nel rapporto sull’infortunio di giovedì con un infortunio al ginocchio.

Wilkinson si è allenato con l’Atlanta mercoledì, ma non era presente giovedì e da allora la squadra ha notato che salterà questa partita a causa di una questione personale. In sua assenza, i Falcons guarderanno a Colby Gossett o Choma Edoga per prendere il posto della guardia sinistra.

Seattle sarà Shelby Harris difensiva senza fine quando affronteranno gli Hawks. Harris ha subito un infortunio al gluteo durante la sconfitta della scorsa settimana contro i 49ers. Nel frattempo, se Justin Coleman non è in grado di giocare, il debuttante Kobe Bryant dovrebbe servire come corner a Seattle.

La difesa di Rams, Jordan Fuller, è apparsa nel rapporto sull’infortunio di giovedì poiché è stato esacerbato da un infortunio al tendine del ginocchio ed è stato declassato venerdì come non partecipante. È ufficialmente in questione.

Dopo aver saltato l’allenamento di mercoledì a causa di un infortunio alla caviglia subito nella seconda settimana, James Conner è stato in grado di tornare su base limitata giovedì e venerdì, ed è ufficialmente dubbioso giocare contro i Rams. Né Moore né Turner si sono allenati questa settimana, quindi sono stati esclusi.

Jacksonville Jaguars ai Los Angeles Chargers (-3)

Jacksonville è stato in buona salute per tutta la settimana, ma ha messo alle strette Shaquille Griffin nel suo ultimo rapporto sull’infortunio dopo essersi presentato venerdì con un infortunio alla coscia. È ufficialmente in questione. Al di fuori di esso, tutti gli altri dovrebbero essere completamente funzionanti.

Il Charger ha ufficialmente elencato il quarterback Justin Herbert come sospetto per la partita di domenica contro Jacksonville dopo aver subito uno strappo al menisco nella seconda settimana. La serie di questo gioco in Caesars Sportsbook è scesa da -7 a -3 di Chargers venerdì. Per Herbert, può dipendere da sopportare il dolore e da entrambe le parti decidere se vale la pena rischiare giocare con lui. Nel frattempo, anche Keenan Allen non si è allenato venerdì dopo essere stato bloccato all’inizio della settimana. Né JC Jackson né Corey Linsley si sono allenati per tutta la settimana.

Bakhtiari è stato bloccato giovedì e venerdì, il che è un segnale incoraggiante che potrebbe fare il suo debutto nella settimana 3. Tuttavia, l’allenatore Matt Lafleur ha indicato che non conosceremo davvero il suo stato fino a domenica, quindi sembra che sia reale. Decisione sul tempo di gioco. Sebbene indicato come discutibile, il debuttante Christian Watson non si è allenato giovedì o venerdì a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. Una nota più positiva, Allen Lazard non detiene alcun punteggio dopo essere tornato ad allenarsi su base limitata venerdì dopo aver saltato la sessione di giovedì.

Tampa Bay sarà in fondo ai due più grandi ricevitori larghi nella settimana 3. Non solo Mike Evans sta scontando una squalifica per una partita, ma Chris Goodwin è stato ora escluso a causa di un infortunio al tendine del ginocchio che lo ha tenuto fuori la scorsa settimana. Tom Brady – incluso nel verbale di infortunio al dito destro – non ha alcuna classificazione. Tuttavia, il quarterback veterano potrebbe giocare con armi limitate poiché Gage, Jones e Perriman sono elencati come discutibili.

49ers : RB Tyrion Davis-Price (caviglia), TE Tyler Kroft (ginocchio), OL Daniel Brunskill (bicipite femorale) fuori; DT Arik Armstead (piede), OL Colton McKivitz (caviglia) in questione

: RB Tyrion Davis-Price (caviglia), TE Tyler Kroft (ginocchio), OL Daniel Brunskill (bicipite femorale) fuori; DT Arik Armstead (piede), OL Colton McKivitz (caviglia) in questione Bronco: CB Darius Phillips (bicipite femorale) fuori; WR Tyrie Cleveland (bicipite femorale), LB Jonathon Cooper (bicipite femorale), WR KJ Hamler (ginocchio, anca), WR Jerry Jeudy (costole, spalla), LB Josey Jewell (polpaccio), DE Dre’Mont Jones (collo), G Quinn Meinerz (bicipite femorale), DT Mike Purcell (gomito), CB Patrick Surtain II (spalla), T Billy Turner (ginocchio)

La notizia principale da San Francisco è che George Kittel farà il suo debutto nel 2022 dopo aver saltato le sue prime due partite a causa di un infortunio alla coscia. L’allenatore Kyle Shanahan ha detto che Kettle non avrà alcuna restrizione. Per quanto riguarda la notizia non così positiva, Armstead non si è allenato per tutta la settimana a causa di un infortunio al piede che lo ha reso ufficialmente elencato come discutibile.

Denver ha avuto una sfilza di giocatori in questione domenica, tra cui il ricevitore Jerry Goody e il cornerback Patrick Serten II. Entrambi hanno potuto provare venerdì con Jodi elencato come un partecipante limitato mentre Sirtein si è allenato completamente.

