Infortunio Neymar, Richarlison segna per il Brasile ai Mondiali

LUCILLE, Qatar (AP) – Con Neymar fuori dal campo per un infortunio alla caviglia, Richarlison è entrato per un “silicao”.

Un fantastico calcio acrobatico è arrivato dopo aver intercettato facilmente da distanza ravvicinata mentre Richarlison ha segnato entrambi i gol nella vittoria per 2-0 del Brasile sulla Serbia giovedì ai Mondiali.

Dopo la partita, l’attaccante del Tottenham ha appreso dell’entità dell’infortunio di Neymar.

“La cosa più importante per noi è arrivare al 100% nella prossima partita”, ha detto Richarlison, il cui primo gol è arrivato dopo un rinforzo iniziato da Neymar. “Quando arrivo in albergo, vado a vedere come sta.”

Il medico della squadra brasiliana, Rodrigo Lasmar, ha detto che Neymar si era slogato la caviglia destra. Ha rifiutato di speculare sulla possibilità di giocare nella prossima partita della squadra contro la Svizzera lunedì.

“Lo abbiamo ghiacciato mentre era in panchina e poi in terapia fisica”, ha detto Lasmar. “Al momento non ci sono test programmati ma li programmeremo se necessario. Sarà sotto osservazione. Ne sapremo di più domani”.

Anche Neymar si è infortunato ai Mondiali del 2014. Ha giocato in casa in Brasile e il suo torneo si è concluso con un infortunio alla schiena nei quarti di finale contro la Colombia, quando è stato portato fuori dal campo in barella. Il Brasile ha perso in semifinale contro la Germania 7-1.

Neymar ha subito nove falli nella partita contro la Serbia, quattro in più di qualsiasi altro giocatore finora nella Coppa del Mondo di quest’anno. Ma mentre si prendeva cura di Neymar, la difesa avversaria non poteva fermare Richarlison.

Ha dato le spalle alla porta quando ha usato un solo tocco per far alzare la palla in aria vicino al dischetto del rigore, poi si è girato ed è saltato da terra prima di mandare la palla in rete con il piede destro al 73 ‘.

“Il mio sogno d’infanzia si è avverato”, ha detto Richarlison, che sta facendo il suo debutto in Coppa del Mondo. “Sapevamo che sarebbe stato difficile superarli. Sono abituato a giocare contro squadre difensive come quelle in Inghilterra. Volevo sfruttare le possibilità che avevo e che ho avuto”.

Il Brasile ha faticato a superare la difesa serba fino a quando Richarlison ha segnato da distanza ravvicinata al 62′.Vinicius Junior ha messo a segno entrambi i gol.

Neymar, alla ricerca del suo primo titolo con il Brasile, resta a 75 gol con la nazionale, due meno del record di reti di Pelé.

È stato affrontato duramente più volte e si è slogato la caviglia destra nel secondo tempo. Piangeva in panchina dopo essere stato sostituito al 79′ e zoppicava quando è uscito dal campo.

L’allenatore del Brasile Tite ha iniziato con una squadra dalla mentalità offensiva che comprendeva quattro attaccanti: Neymar, Vinicius Jr., Rafinha e Richarlison. Il centrocampista offensivo Lucas Paqueta ha giocato al fianco di Casemiro, l’unico centrocampista difensivo.

Ma la Serbia ha recuperato tanti giocatori ed è riuscita a impedire al Brasile di creare tante occasioni importanti. Neymar ha cercato di controllare il ritmo ma ha faticato a ottenere il suo rilascio. Lui, Vinicius Jr. e Rafinha hanno perso occasioni all’inizio.

La migliore occasione del Brasile prima del gol d’apertura di Richarlison è stata un tiro basso e dalla lunga distanza di Alex Sandro che ha colpito il palo al 60′. minuto.

La Serbia ha avuto i suoi problemi di infortunio durante la partita.

“Abbiamo tre giocatori chiave che sono infortunati, ed è troppo per noi”, ha detto il Ct della Serbia Dragan Stojkovic. “Non siamo il Brasile con 200 milioni di persone. Siamo un paese molto piccolo”.

Il 30enne Neymar ha raggiunto la sua terza finale di Coppa del Mondo come attrazione principale del Brasile. Ha aiutato la Selecao a vincere la Confederations Cup 2013 e la sua prima medaglia d’oro olimpica ai Giochi di Rio de Janeiro 2016, ma deve ancora vincere un titolo importante con la nazionale.

Il Brasile, che cerca di vincere la Coppa del Mondo per la prima volta in due decenni, è rimasto imbattuto nelle ultime 20 partite iniziali, con un record di 17 vittorie. È arrivato primo nel suo girone negli ultimi 10 Mondiali.

