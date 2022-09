Ingorgo di Artemis 1: il lancio sulla luna della NASA potrebbe attirare 400.000 persone

Una folla delle dimensioni di una grande città americana potrebbe assistere al decollo del razzo lunare Artemis 1 della NASA questo fine settimana.

Artemide 1 Doveva decollare dal Kennedy Space Center, nella contea di Brevard, in Florida, lunedì mattina (29 agosto). Secondo i funzionari della contea (Si apre in una nuova scheda)da 100.000 a 200.000 persone si sono riversate sulla Space Coast per vedere quel tentativo, che è stato rimosso a causa di un problema con uno dei motori del primo stadio di Artemis 1. sistema di lancio spaziale missile (SLS).

Il team della missione ritiene che il problema sia minore, includa un sensore di temperatura difettoso e prevede di andare avanti Sabato un altro tentativo di decollo (3 settembre) 14:17 EST (1817 GMT). È proprio nel bel mezzo della festa del lavoro, che potrebbe consentire a molte persone di vedere il lancio senza equipaggio dal vivo.

Imparentato: Missione Artemis 1 Moon della NASA: aggiornamenti in tempo reale

Di più: La missione sulla luna Artemis 1 della NASA spiegata nelle immagini

In effetti, i funzionari della contea di Brevard si aspettano una folla enorme, forse il doppio di quella che hanno visto lunedì, da 200.000 a 400.000 persone, Lo ha riferito l’Orlando Sentinel giovedì (Si apre in una nuova scheda) (1 settembre). Altri funzionari della Space Coast sono d’accordo con questa stima.

“Siamo sicuri che sarà più di quanto abbiamo fatto lunedì, perché è una giornata di quattro navi in ​​porto, un varo storico, un lancio nel fine settimana, un fine settimana: alcuni dei principali motivi per cui i visitatori vengono qui. Anche un giorno “Quindi, sì, ci aspettiamo forse il doppio della nostra stima originale con la quantità di interesse che c’era”, ha detto a Space.com Megan Abel, direttore delle pubbliche relazioni e commissario cinematografico per lo Space Coast Tourism Office in Florida.

Per prospettiva: circa 400.000 persone Residenti di New Orleans o Tampa . Ci sono molte persone che vedono il lancio di un missile, ma questa non è solo una missione vecchio stile. Artemis 1 è il volo inaugurale dell’SLS da 322 piedi (98 metri), più potente del Saturno V l’iconico razzo che fece volare l’astronave Apollo verso la luna mezzo secolo fa.

Il lancio di questo fine settimana sarà il primo del suo genere per la NASA Programma Artemide che mira a creare una presenza umana permanente e sostenibile dentro e intorno ad essa la luna entro la fine del 2020.

Artemis 1 invierà una capsula Orion senza equipaggio in orbita lunare e ritorno. L’obiettivo principale è mostrare che SLS e Orion sono pronti per iniziare a trasportare astronauti, cosa che inizieranno a fare nella missione Artemis 2 nel 2024 intorno alla luna, se tutto andrà secondo i piani.