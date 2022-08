Inizia oggi il conto alla rovescia per il lancio da parte della NASA della missione lunare Artemis 1

CAPE CANAVERAL, Florida – È iniziato il conto alla rovescia per il più grande volo di prova dell’anno della NASA.

Alle 10:23 EDT (1423 GMT) di oggi (27 agosto), inizia ad apparire un conto alla rovescia fino al lancio pianificato della NASA Missione Artemide 1È il primo ambizioso viaggio sulla luna del razzo più potente mai realizzato dall’agenzia: il sistema di lancio spaziale (SLS) – Lei navicella spaziale Orione. Il volo di prova senza pilota è previsto per il lancio lunedì (29 agosto) alle 8:33 EDT (1233 GMT) dal Pad 39B qui al Kennedy Space Center.

“Questo primo lancio è un altro passo nel nostro programma di esplorazione sostenibile per Sistema solareJim Frey, amministratore associato della NASA per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione, ha detto ai giornalisti qui in un briefing venerdì Guarda il lancio della missione lunare Artemis 1 online dal vivo, Per gentile concessione della NASA Television. Il webcast inizierà lunedì alle 6:30 EST (1030 GMT).

Artemis 1 è una missione pionieristica per la NASA Programma Artemideche mira a riportare gli astronauti a la luna Nel 2025 la prima donna e persona di colore era atterrata al polo sud della Luna, un’area che gli astronauti non avevano mai visto con i propri occhi. Il volo della missione invierà la capsula senza equipaggio Orion in un viaggio di 42 giorni in orbita attorno alla luna e ritorno sulla Terra per verificare se la navicella spaziale è pronta per il trasporto di astronauti.

Se questa missione avrà successo, la NASA seguirà Artemide 2un volo con equipaggio intorno alla luna nel 2024, che poi porterà a Artemide 3 Uno sbarco con equipaggio sulla luna un anno dopo. La NASA ha affermato che l’obiettivo finale è condurre missioni annuali sulla luna dopo Artemis 3, in cui un equipaggio di cancello della stazione spaziale nell’orbita lunare e quindi mirare a voli con equipaggio Marte.

C’è una probabilità del 70% di bel tempo per il lancio dell’Artemis 1, con la pioggia sparsa che è la principale preoccupazione, Secondo la NASA (Si apre in una nuova scheda) e gli Stati Uniti forza spazialeIl gruppo meteorologico Space Launch Delta 45. La NASA ha una finestra di due ore per lanciare Artemis 1 per consentire un po’ di spazio di manovra se Madre Natura non collabora.

Durante il conto alla rovescia di due giorni per Artemis 1, i controllori di lancio della NASA metteranno l’enorme razzo da 322 piedi (98 m) dello Space Launch System e la sua navicella spaziale Orion attraverso le fasi finali del volo. Gli ingegneri hanno chiuso lo slot della capsula Orion per l’ultima volta giovedì (25 agosto).

Venerdì, gli ingegneri hanno anche chiuso il portello per il sistema di interruzione del lancio del razzo SLS, che si trova in cima alla navicella Orion, e hanno tirato fuori il braccio di accesso dell’equipaggio che gli astronauti useranno alla fine a bordo della navicella nelle missioni future.

La NASA inizierà a rifornire di carburante il razzo SLS nelle prime ore di lunedì mattina e la NASA lo trasmetterà in diretta alle 12:00 EDT (0400 GMT). Potrai assistere a questo evento in diretta su Space.com, per gentile concessione di NASA TV, Sulla nostra pagina webcast Artemis 1.

Nota dell’editore: Questa storia è stata aggiornata per includere una nota che il conto alla rovescia per il lancio di Artemis 1 della NASA è iniziato come previsto.

