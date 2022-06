Iniziano ora i fantastici saldi Gamestop Pro Day: le migliori offerte su console, videogiochi, elettronica e altro ancora

La vendita dei Gamestop Pro Days è iniziata e ci sono molte offerte in sospeso che vale la pena dare un’occhiata. Ottieni grandi sconti su videogiochi e console, oltre a un sacco di elettronica e periferiche che potresti essere sorpreso dal fatto che Gamestop venda per primo. Avrai bisogno di un abbonamento a Gamestop Pro per sfruttare la maggior parte di queste offerte. Fortunatamente, l’abbonamento da solo vale assolutamente la pena, soprattutto perché si recuperano comunque i $ 14,99 di costi per l’iscrizione, oltre al resto.

È richiesta l’iscrizione a Gamestop PowerUp Pro

È richiesta l’iscrizione a Gamestop PowerUp Pro. Sono solo $ 14,99 per il primo anno e ottieni molti vantaggi come una carta premio da $ 10 che puoi utilizzare per il tuo prossimo acquisto, bonus mensile di $ 5, cashback del 2%, sconti esclusivi e altro ancora.

I migliori giorni di offerte di Gamestop Pro

Nessuna iscrizione richiesta

Per quelli di voi che non vogliono iscriversi a un abbonamento a Gamestop Pro, ci sono ancora alcune eccellenti offerte non esclusive che puoi ottenere. Le offerte per dischi rigidi Seagate e WD, in particolare, sono molto migliori di quelle che troverai in questo momento presso altri venditori.

Abbonamento richiesto

Ottieni fantastiche offerte su console Xbox Series S, console Nintendo Switch OLED, giochi Switch, Pokemon TCG, Magic The Gathering, pacchetti di carte e altro ancora.