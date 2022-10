Iniziato, Polygons: Virtua Fighter del 1993 è smussato dall’IA

Nel 1993 Sega combattente virtuale Il gioco arcade ha aperto nuovi orizzonti con una grafica poligonale completamente 3D, la prima in un gioco di combattimento. Grazie Tema Twitter Da un artista di nome Colin Williamson, possiamo dare un’occhiata a come avrebbero potuto apparire queste originali figure squadrate con i loro angoli di coordinamento.

Per creare le immagini, Williamson ha preso un vintage Combattente virtù Grafica e feed di gioco inserendo “img2img”. diffusione stabile Il modello di sintesi dell’immagine, che prende l’immagine di input come vettore, la combina con una descrizione scritta e combina l’immagine di output. (In particolare, Williamson ha utilizzato il file . Versione “AUTOMATICO1111”che viene fornito con una bella interfaccia utente basata sul Web.)

La diffusione stabile non funziona magicamente, quindi potrebbero essere necessari alcuni tentativi ed errori e un occhio attento per individuare lo stimolo per ottenere risultati utili. Tuttavia, Williamson ha apprezzato il processo. “Descrivi semplicemente il personaggio e img2img sta facendo del suo meglio”, ha detto Williamson ad Ars. “Anche se la parte più difficile è stata solo capire come descrivere i vestiti dei personaggi”.

“Akira” del 1993 Combattente virtù Ha ricevuto una spinta grafica per l’IA da Colin Williamson

Jeffrey da Combattente virtù È facilitato dall’intelligenza artificiale.

“Wolf. Dodd ha sempre avuto una vedova assassina di punta e l’IA non lo rispetta”, afferma Williamson.

“Kage” da Combattente virtù È facilitato dall’intelligenza artificiale.

“Jackie”, dice Williamson. “L’algoritmo non è davvero sicuro di cosa fare con i capelli a punta”.

“Lao” da Combattente virtù È facilitato dall’intelligenza artificiale.

“Bae” da Combattente virtù È facilitato dall’intelligenza artificiale.

Personaggio capo “Doral” da Combattente virtù Ottiene una riproduzione grafica lucida dell’IA.

“Una volta trovato un buon incentivo, farei un gruppo di una cinquantina di persone e sceglierei quello più divertente”, aggiunge Williamson. “Ho provato questa cosa chiamata ‘stimolazione negativa’, in cui dici oggetti AI come ‘Per favore, non disegnare mani dall’aspetto disordinato’, che fa un ottimo lavoro ora che i tuoi personaggi hanno solo sei dita invece di sette”.

Il mese scorso abbiamo parlato di un fan del gioco MS-DOS Viene utilizzata una tecnologia simile Per “aggiornare” la grafica EGA a rendering più dettagliati. Ad ogni modo, abbiamo scoperto che gli artisti che apportano miglioramenti all’IA apprezzano ancora la grafica originale e tutte le riproduzioni sono divertenti, non un tentativo di sovrascrivere o sovrascrivere la storia. Dopotutto, puoi vedere come il file Combattente virtù I personaggi sembrano “armoniosi”. Giochi successivi.

“Sono felice di stare sulle spalle di giganti e sfruttare milioni di dollari di ricerca sull’intelligenza artificiale per realizzare alcune immagini stupide che facciano ridere le persone”, afferma Williamson. “Ho bisogno di lanciare Sega Saturn e vedere cos’altro posso trovare.”