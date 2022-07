Inondazioni nel Kentucky: il governatore afferma che il bilancio delle vittime “potrebbe raddoppiare” poiché è difficile raggiungere le persone nelle aree colpite

Il governatore Andy Beshear ha affermato che l’obiettivo immediato era “portare in salvo quante più persone possibile” a seguito di quelle che i funzionari hanno descritto come inondazioni senza precedenti nella regione.

Centinaia di persone sono state salvate dall’aria e dall’acqua negli ultimi giorni da membri della Guardia Nazionale del Kentucky, Tennessee e West Virginia, nonché dal Dipartimento per la pesca e la fauna selvatica del Kentucky e agenti di polizia di stato.

“È una cosa molto difficile in questo momento, data l’estensione della distruzione (e) delle aree colpite, ottenere un numero preciso sui dispersi”, ha detto, esortando i residenti a denunciare le persone scomparse.

Secondo il governatore, in alcuni distretti manca ancora il servizio di telefonia cellulare e i sistemi idrici sono sovraccarichi. Un ospedale non ha acqua.

“Per tutti nel Kentucky orientale, saremo qui per voi oggi e nelle settimane, mesi e anni a venire. Lo supereremo insieme”, ha detto Beshear in un tweet sabato.

Oltre 10.000 case e aziende erano al buio verso la fine di sabato. Le operazioni di soccorso sono state ostacolate da continue interruzioni di correnteOltre 10.000 case e aziende erano al buio verso la fine di sabato. Secondo PowerOutage.us.

Inondazioni massicce hanno spazzato via le case in diversi distretti, lasciando alcuni residenti bloccati inseguendoli sui loro tetti Fuga da inondazioni mortali. I funzionari ritengono che migliaia di persone siano state colpite dalle tempeste e gli sforzi di ricostruzione in alcune aree potrebbero richiedere anni, ha affermato venerdì il governatore.

“È devastante per noi, soprattutto dopo che la parte occidentale del nostro stato ha subito il peggior disastro di tornado che abbiamo visto sette mesi e mezzo fa”, ha detto Beshear a Wolf Blitzer della CNN. Una serie di uragani A dicembre ha attraversato il Kentucky, uccidendo 74 persone.

Hazard, nella contea di Perry, nel Kentucky, è stata una delle aree più colpite della regione e il sindaco Donald “Happy” Mobellini ha affermato che gli sforzi di recupero sono in corso sabato.

“Abbiamo una squadra di coroner nell’area delle tre contee che cerca di trovare persone con cani da cadavere e identificare le persone”, ha detto Mobellini a Pamela Brown della CNN sabato.

Mobellini ha detto che le sue discussioni con i funzionari nelle contee di Perry, Breathitt e Knott lo hanno portato a credere che il bilancio finale sarebbe stato molto più alto dell’attuale bilancio ufficiale delle vittime di 25.

“Sono oltre 30 per le nostre tre contee e penso che sia la punta dell’iceberg, onestamente”, ha detto Mobellini.

Pericoloso L’impianto di trattamento delle acque è completamente offline, con oltre 20.000 residenti che dipendono interamente dall’acqua in bottiglia esportata. E anche dopo che l’alluvione si sarà ritirata, molte persone non saranno in grado di ricostruire, ha detto il sindaco.

La coppia rimasta in macchina ha promesso di aiutare con le pulizie

Clay Nickles e sua moglie, Mackenzie, hanno parlato con la CNN sabato dalla loro auto dopo che la loro casa a Neon, nella contea di Letcher, è stata danneggiata due giorni fa.

“Finora è stata presa in considerazione tutta la nostra famiglia, ma abbiamo vicini che non lo sono”, ha detto Clay Nickles.

Nickles ha descritto Neon come una comunità affiatata, “come Mayberry con Andy Griffith”.

“Famiglia o no, tutti sono come una famiglia”, ha detto. “Di solito in un evento come questo, se una o due persone sono devastate, tutti intervengono per aiutare. In questa situazione, tutti sono devastati”.

Nickles ha detto che lasceranno la loro auto più tardi per aiutare con gli sforzi di pulizia.

“È dura, ma ce la faremo”, ha detto Nickles. “Queste persone sono combattenti e le persone di montagna hanno molto cuore”.

Sono stati segnalati decessi nelle contee di Knott, Perry, Letcher e Clay. Il coroner della contea ha detto che 14 persone, inclusi quattro bambini, sono state confermate morte nella contea di Knott venerdì pomeriggio. Non è stato immediatamente chiaro come i numeri abbiano tenuto conto del bilancio delle vittime complessivo dello stato.

I quattro bambini sono fratelli, secondo la zia, Brandi Smith, che ha detto che la casa mobile della famiglia è stata sommersa dalle inondazioni e che la famiglia si è precipitata sul tetto per sicurezza. Ha cercato di salvare sua sorella Amber e i figli del suo partner, ma non ci è riuscito.

“Li stavano trattenendo. L’acqua è diventata così forte che li ha spazzati via”, ha detto Smith alla CNN.

Sabato, il Kentucky orientale avrebbe dovuto ottenere un po’ di sollievo dalle forti piogge. Secondo il Weather Forecast Center, è probabile che piova da domenica a lunedì, con forti piogge previste nella regione. Le aree colpite includono il Tennessee orientale e gli Appalachi della Carolina del Nord, della Virginia e della Virginia occidentale.

Un’intera chiesa è scomparsa

La città di Hazard, nel Kentucky sud-orientale, ha sette dei suoi nove ponti impraticabili, un numero “inaudito”, ha detto venerdì mattina il sindaco Donald “Happy” Mobellini.

Tra gli edifici distrutti c’era una chiesa a due piani, ha detto venerdì alla Galileus Web il pastore Peter Youmans.

“Tutto quello che vedi sono pezzi di cemento”, ha detto Youmans della sua Davidson Baptist Church, e ha visto le inondazioni spazzare via una casa vicina.

“Ha iniziato a piovere molto forte e stava chiaramente entrando nel parcheggio”, ha detto a Jim Ciuto della CNN. “Poi si è svegliato a casa nostra. Sapevo che era davvero brutto perché non era mai stato in casa nostra prima. È stato un duro colpo”.

Un piccolo ruscello di fronte alla casa degli Youman è largo circa 8 o 10 piedi e di solito profondo meno di 6 pollici, ma durante le inondazioni, i rimorchi si spostano lungo il torrente, ha detto.

I parrocchiani di solito aiutano la chiesa in un momento simile, ma ora “si stanno prendendo cura dei propri problemi”, ha osservato.

“Alcuni di loro sono cattivi o peggio di noi”, ha detto. “Siamo grati che la casa non sia stata distrutta con i miei nipoti”.

‘Sono ancora un po’ sotto shock’

Nel frattempo, Joseph Palumbo nella contea di Perry lotta per raggiungere la sua casa.

“Stiamo camminando fino alla fine del nostro vialetto e un rimorchio a doppia larghezza si è schiantato contro il nostro ponte”, ha detto Palumbo alla CNN venerdì. Il trailer è stato per decenni dall’altra parte dell’autostrada 28 da casa sua, ha detto.

“Sono ancora un po’ scioccato perché non ho mai visto niente di simile in vita mia”, ha detto Palumbo.

Il trailer è atterrato su un piccolo ponte su un torrente, senza lasciare modo a lui e alla sua ragazza, Danielle Langdon, di girarci intorno.

“Stiamo salendo una scala, attraverso un tetto di lamiera, fango ovunque”, ha detto Palumbo. “Il primo giorno, scivoliamo sul tetto di lamiera per arrivare dall’altra parte.”

L’abitante della casa fatiscente non era all’interno durante l’alluvione ed è passato illeso dalla tempesta.

“Amici che non vedevo da anni mi hanno contattato”, ha detto Palumbo. “È fantastico vedere le persone che si aiutano a vicenda”.