Inside Out 2 ha superato i 900 milioni di dollari al botteghino globale ed è sulla buona strada per incassare 1 miliardo di dollari

Disney

Aggiornamento di sabato: Un veloce aggiornamento per sabato prima delle grandi novità attese domani. Disney/Pixar Dall’interno verso l’esterno 2 Ha realizzato profitti $ 902,9 milioni A livello globale fino a venerdì. Di questi, 429 milioni di dollari provengono da fondi locali $ 473,9 milioni Dal botteghino internazionale.

Come accennato in precedenza, quando pubblicheremo il nostro rapporto domani, prevediamo di raggiungere la soglia del miliardo di dollari. Quando la banda supera questo limite, indagherà Al rovescio 2 Il film d’animazione più veloce che sia mai arrivato.

Precedente, venerdì: Disney/Pixar Al rovescio 2 ricevuta $ 863,1 milioni Il film ha incassato i botteghini mondiali a partire da giovedì, superando il totale mondiale di 859 milioni di dollari del film originale. La seconda parte raggiunse i suoi incassi in soli 16 giorni dalla sua uscita, diventando il diciannovesimo film più venduto di tutti i tempi in tutto il mondo. All’inizio di questa settimana, Al rovescio 2 Il film ha raggiunto il decimo posto nella lista dei migliori film d’animazione nazionali di tutti i tempi, ed è ora al nono posto in questa lista con un fatturato di 411,8 milioni di dollari, superando Congelato. Il totale dei botteghini internazionali a partire da giovedì è $ 451,3 milioni Dopo aver aggiunto ieri 16,6 milioni di dollari in 45 mercati esteri.

Cosa c’è di ancora più impressionante in… Al rovescio 2 A superare l’intera corsa globale del film originale del 2015 in un arco di tempo così breve è che il totale del primo film include la Russia, dove nessun titolo di Hollywood è stato distribuito dall’inizio del 2022. Alla rovescia Il primo include anche il Giappone, mentre quel mercato non riceverà il seguito fino al 1 agosto.

Di questo passo, IO2 Si prevede che il film supererà i 900 milioni di dollari in tutto il mondo una volta contati i numeri di venerdì. Il film di successo ha ancora molta strada da fare per superare la soglia del miliardo di dollari con i numeri di domenica inclusi, il che lo renderebbe il film d’animazione più veloce a raggiungere quel traguardo.

Giovedì si sono aggiunti nuovi mercati esteri Nuova Zelanda Dove IO2 Il film è uscito al numero uno e ha segnato il terzo giorno di uscita più grande di tutti i tempi per un film d’animazione, il migliore di sempre per la Pixar e il miglior giorno di uscita per un film d’animazione mai visto al di fuori delle vacanze. Si prevede che la settimana sarà forte.

I primi 10 mercati esteri a partire da giovedì sono: Messico ($71,1 milioni) Regno Unito (32,9 milioni di dollari) Corea ($ 32,2 milioni), Brasile ($ 28 milioni) Italia ($ 26,3 milioni) Germania ($ 20,1 milioni) Spagna ($ 20 milioni), Argentina ($ 17 milioni), Francia ($ 17 milioni) e Cina ($ 15,2 milioni).

Altri aggiornamenti seguiranno nel fine settimana.