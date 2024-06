“Inside Out 2” pubblica martedì 29 milioni di dollari per un film d’animazione e supera i 205 milioni

Disney/Pixar

Disney/Pixar Al rovescio 2 Ieri ha incassato 29,1 milioni di dollari negli Stati Uniti, stabilendo martedì il record per un film d’animazione. Questo batte il totale del primo martedì del 2018 Incredibili 2 Al prezzo di 27 milioni di dollari.

The Distance fa volare il film diretto da Kelsey Mann oltre la soglia del doppio secolo al BO nazionale al suo quinto giorno con 205,7 milioni di dollari, diventando così il secondo film con i maggiori incassi del 2024 da inizio anno. Dune di sabbia: seconda parte$ 282,1 milioni. In tutto il mondo ieri sono stati 46 milioni di dollari considerando la destinazione globale Al rovescio 2 A 380 milioni di dollari.

Stato unito, Al rovescio 2Il botteghino segna il sesto martedì di non apertura più alto di tutti i tempi Star Wars: Il Risveglio della Forza, Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home, 2019 il re leone (2019) e La forza si risveglia“Il secondo martedì è l’ottavo martedì con il maggior incasso.

Come vi abbiamo detto ieri, il secondo fine settimana di Al rovescio 2 Guadagnerà poco meno di 70 milioni di dollari. Fonti di distribuzione rivali ritengono che il film Pixar abbia la possibilità di incassare più di mezzo miliardo di dollari al botteghino nazionale. L’unica altra uscita importante di questo fine settimana è Focus Features/Regency Ciclisti Il prezzo è tra gli 8 e i 10 milioni di dollari.

Esegui cumes per le aree marine Al rovescio 2 Si tratta di Messico (38,7 milioni di dollari), Regno Unito (17,3 milioni di dollari), Corea (16,6 milioni di dollari), Germania (10,2 milioni di dollari), Filippine (8,3 milioni di dollari), Argentina (8,2 milioni di dollari) e America Centrale (7,6 milioni di dollari). , Australia (7,2 milioni di dollari), Colombia (6,4 milioni di dollari), Cile (5,4 milioni di dollari), Perù (4,6 milioni di dollari) ed Ecuador (3,3 milioni di dollari). Le future aperture estere includono Francia e Italia oggi, Spagna e Brasile giovedì, Cina venerdì e Giappone il 1° agosto.