Instagram aggiunge la funzionalità di commenti scaduti e semi-privati

Gli utenti ora potranno lasciare feedback sui Reels e sui post della rete, dove i loro commenti appariranno sopra il contenuto in piccole bolle. Come Note, questi commenti sono temporanei: scompariranno dopo tre giorni, a meno che non li elimini prima. Anche i nuovi commenti temporanei sono semi-privati ​​e gli utenti possono personalizzare chi può vedere il loro commento: un elenco di amici intimi che hai curato con cura o follower che segui. Sulla base degli screenshot, sembra anche che gli utenti possano taggarsi a vicenda in Notes on Reels e nei post. Fondamentalmente sono commenti nascosti per un pubblico più ristretto.