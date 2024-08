Instagram sta esplorando un nuovo processo per condividere musica tramite Spotify

La musica è stata un elemento chiave nell’ascesa di TikTok, come lo sono ora gli editori musicali Concentrati sull’app come piattaforma principale Per connettersi con il pubblico, anche tra di loro Cambia i nomi delle canzoni degli artisti Per allinearsi meglio alle tendenze di TikTok.

Ma se TikTok lascerà gli Stati Uniti il ​​prossimo anno, come suggerisce l’attuale disegno di legge, gli editori musicali dovranno spostare la loro attenzione e anche gli appassionati di musica dovranno andare altrove per stare al passo con le ultime tendenze delle canzoni.

Instagram spera di essere l’app che compensa questa carenza in quest’area.

Negli ultimi mesi, Instagram ha aggiunto una serie di nuove funzionalità legate alla musica, tra cui che “Adesivi “Aggiungi la tua musica”.musica nelle note, testi delle canzoni visualizzati nei Reels e brani più recenti sui profili.

Ora esploriamo un altro elemento musicale:

Come puoi vedere in Questo esempioInserito da Ricercatore di app Alessandro PaluzziInstagram sta testando una nuova integrazione con Spotify, che consentirà agli utenti IG di visualizzare la traccia che stanno ascoltando su base continuativa, tramite il loro handle IG Notes.

Ciò servirebbe come forma di promozione musicale, mostrando ciò che i tuoi amici stanno ascoltando in un dato momento.

Naturalmente, potrai anche disattivare tale condivisione, se non vuoi che la gente sappia che ascolti principalmente i classici di Billy Joel o i remix dei Chipmunks. Ma se lo scegli, apparentemente sarai in grado di evidenziare costantemente la musica che ami, condividendo tali informazioni in un fumetto di feedback nella tua casella di posta.

Questa non è una grande integrazione, non è un punto di svolta che riconsidererà il tuo approccio all’implementazione. Ma è interessante e, ancora una volta, porta più opzioni musicali su IG, poiché cerca di sostituire TikTok come principale spazio di discussione sulla musica.

In effetti, questa sembra essere l’alternativa più ovvia a questo proposito.

Anche Snapchat è molto popolare tra i giovani utenti, ma non è progettato per la condivisione pubblica come TikTok e Instagram. Ciò rende Instagram una soluzione davvero logica e, se TikTok dovesse uscire dal mercato statunitense, Instagram e la sua società madre Meta potrebbero finire per essere i principali beneficiari.

TikTok lascerà davvero gli Stati Uniti?

In questo momento, sembra che dovremo farlo, poiché la legge sulla distribuzione automatica sta per entrare in vigore All’inizio del prossimo annoTikTok continua a contestare il disegno di legge, mentre il candidato alla presidenza Donald Trump lo ha affermato… Opporre il pagamento della vendita (Nonostante sia stato colui che lo ha proposto originariamente nel 2020).

Ciò potrebbe significare che, se Trump venisse eletto, potrebbe essere in grado di abrogare il disegno di legge, ma per ora le probabilità sono a favore di costringere TikTok a ritirarsi, se si rifiuta di vendere a una società statunitense. Le autorità cinesi restano ferme sulla loro posizione di non venderlo, il che potrebbe aprire le porte a IG per diventare la nuova casa della scoperta musicale.

Ciò significa che tutte queste nuove aggiunte musicali potrebbero aggiungere molto più valore.