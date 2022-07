Intel pone basse aspettative per le sue GPU

Intel ha attenuato le aspettative per la prossima GPU Arc A750 Limited Edition. In un nuovo video Sono solo tre minuti e il nostro produttore di chip più corto ci dà un’idea delle prestazioni medie della scheda sulla carta.

Prima di immergerci, è importante notare che l’A750 dovrebbe essere una delle migliori GPU di Intel, come indicato dal numero “7” sulla parte anteriore del suo nome. Le convenzioni di denominazione di Intel hanno Arc 5 e Arc 3 sotto l’Arc 7, che dovrebbero offrire rispettivamente prestazioni intermedie e entry-level.

Durante il video, Ryan Shrout di Intel Film Cyberpunk 2077 Su un PC con il chip A750 installato, invece di darci una lunga occhiata al gameplay, Shrout salta direttamente alle prestazioni. Con il gioco impostato sull’impostazione “Alta qualità” e una risoluzione di 2560 x 1440, Shrout afferma che la scheda ottiene in media “poco meno” di 60 fotogrammi al secondo (FPS), il che non è male, ma non necessariamente quello che ‘ Mi aspetto da un’azienda come il debutto di Intel nelle schede grafiche discrete.

Shrout mostra i seguenti test di benchmark, rivelando le prestazioni della scheda rispetto al livello base NVIDIA GeForce RTX 3060. Le prestazioni dell’Intel Arc A750 sono da 1,06 a 1,15 volte migliori rispetto all’RTX 3060 standard in giochi come Film Cyberpunk 2077E il F1 2021E il controlloE il Borderlands 3, E il fortnite. Ma questi test di benchmark vengono forniti con un asterisco: Shrout osserva che “le prestazioni di Arc non saranno così in tutti i giochi” e descrive il test come “una grande dimostrazione di ciò che Arc può ottenere con la giusta abilitazione al gioco e l’ingegneria del software”. (Per non parlare del fatto che questi test non sono stati condotti da un organismo indipendente.)

È ovviamente impossibile sapere come si comporta davvero la scheda finché non l’abbiamo provata di persona, ma questo primo sguardo offerto da Intel non è esattamente sorprendente. La GPU Intel Arc A750 dovrebbe essere lanciata entro la fine dell’estate, ma Intel lo ha fatto GPU mobili A370M e A350M già rilasciate In alcuni laptop diversi, oltre alla GPU desktop entry-level Arc A380 in Cina (che dovrebbe arrivare sul mercato globale entro la fine dell’anno).

Finora, le cose non stanno andando bene per il nuovo lotto di GPU di Intel. un Consigli tecnici Linus Recensione Dice che l’aggiunta dell’Intel A370M ha reso il laptop HP Spectre x360 da 16 pollici “peggiore” rispetto al precedente RTX 3050, mentre il canale YouTube di giochi per PC Il giocatore Nexus è stato segnalato Prestazioni incoerenti con l’A380. Bug e altri glitch sono inevitabili con qualsiasi nuovo prodotto e, come sottolinea Linus nel suo video, gli utenti potrebbero essere meno inclini ad acquistare qualcosa che richiede di immergersi in aree non specificate, specialmente con le GPU. diventare facilmente disponibile E le carte della serie 40 di Nvidia sono proprio dietro l’angolo.