Interruzioni di corrente nella contea di Moore: atti di vandalismo intenzionali mettono fuori uso diverse sottostazioni, lasciando 38.000 persone senza elettricità

CONTEA DI MOORE, Carolina del Nord (WTVD) — Decine di migliaia di persone nella contea di Moore hanno dormito senza elettricità sabato notte dopo il vandalismo.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Moore ha dichiarato che lo sciopero è iniziato poco dopo le 19:00 a causa di danni da arma da fuoco in diverse sottostazioni della contea.

Quasi 38.000 persone hanno perso il potere e sono state costrette a sfidare temperature gelide durante la notte.

La contea ha dichiarato lo stato di emergenza e ha aperto un rifugio per 250 persone a Cartagine.

Le scuole della contea di Moore hanno annunciato domenica pomeriggio che tutte le scuole saranno chiuse lunedì a causa di diffuse interruzioni di corrente. I funzionari affermano che lunedì sera verrà fatto un annuncio per informare i genitori e il personale sullo stato delle scuole martedì.

Lo sceriffo Ronnie Fields ha affermato che ora si ritiene che l’incidente di massa sia il risultato di attività criminali. Chiunque abbia informazioni sull’accaduto è invitato a contattare l’ufficio dello sceriffo della contea di Moore al numero 910-947-2931.

Durante una conferenza stampa domenica pomeriggio, lo sceriffo Fields ha annunciato che l’FBI e le autorità statali si sono unite alle indagini sull’interruzione di corrente della contea di Moore e che è stato emesso un coprifuoco in tutta la contea dalle 21:00 alle 5:00.

Ha detto che i suoi vice stavano esaminando se ci fosse un collegamento con un drag show sabato sera nella contea di Moore, ma non c’erano collegamenti immediati con il drag show.

Nessun individuo o gruppo si è fatto avanti per rivendicare la responsabilità, ha detto lo sceriffo Fields.

“È una situazione molto seria”, ha detto Fields. “Viviamo in tempi difficili. Abbiamo a che fare con cose che non avremmo mai pensato di affrontare”.

Due sottostazioni sono state gravemente danneggiate durante l’incidente. Duke Energy afferma che dovrà portare attrezzature e personale specializzato per completare le riparazioni.

La mappa delle interruzioni di Duke Energy inizialmente diceva che l’energia elettrica sarebbe dovuta tornare entro le 22:00 di domenica, ma un rappresentante di Duke Energy ha detto domenica pomeriggio che la società non era sicura di quando l’energia sarebbe stata ripristinata e che non sarebbe stato fino a giovedì, come al solito. La natura della disfunzione.

I funzionari della pubblica sicurezza nella contea di Moore hanno chiesto alle vittime in un tweet sabato di evitare di chiamare i servizi di emergenza sanitaria per segnalare interruzioni di corrente.