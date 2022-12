Intervista a Sam Bankman-Fried: leggi la trascrizione

Sorkin: Come accadrà?

Gusto fritto: Ci sono stati esempi di questo prima nella storia delle criptovalute in cui ciò è accaduto. Ovviamente puoi vedere cosa è successo con Bitfinex diversi anni fa, dove è stato violato e poi ha finito per completare i clienti nel corso di alcuni anni. Ci sono molti asset disponibili qui, anche se molti di loro non sono liquidi. Valeva un po’ più delle passività anche un mese fa, figuriamoci l’anno scorso. C’erano almeno un mese fa, o penso, sai, tre settimane fa, miliardi di dollari di potenziali opportunità di finanziamento. Sai, non so se sarebbe fantastico per la mia quota come azionista di FTX, ma non è questo l’importante qui. E penso che avrebbe fornito più finanziamenti ai clienti. Avete visto bene, sapete, la struttura Tron, aperta da tempo su FTX, che ha permesso ad alcuni clienti di ottenere liquidità. E io, sai, ne ho messo insieme un po’. Sai, c’è chiaramente equità negli affari. Dove ci porta? Non so esattamente. E ancora, non sarebbe una mia decisione da prendere alla fine della giornata. Ma penso che ci sia un’opportunità per un valore reale.

Sorkin: Dobbiamo concludere. Qualche altra domanda veloce. In primo luogo, dato quello che sai sulla conformità o la mancanza di ciò in questo settore, in questo settore, penso che ci siano molte persone che possiedono criptovaluta oggi forse su scambi come la finanza e altrove, cosa dovrebbero pensare dato quello che sai e al misura Chi puoi dirci la verità su quello che sai?

Gusto fritto: Cosa dovrebbero pensare? E suppongo che tu stia chiedendo cosa dovrebbero pensare della sicurezza dei loro beni in futuro. Destra?

Sorkin: sì.

Gusto fritto: Quindi guarda, non lo so, ovviamente non so esattamente cosa sta succedendo negli altri scambi. Posso dirti cosa penso come cliente. Sai, se lo sono, se sono un cliente qui, sto cercando cose che spero che FTX sia in grado di fornire. Cose come, sai, la prova di riserva è utile. Cercalo rigorosamente come faresti per i rapporti normativi. il corretto. Guardi cosa aveva JFSA in Giappone, guardi ai derivati ​​FTX statunitensi, sai, hai visto frequenti rapporti alle autorità di regolamentazione sui saldi delle attività dei clienti, le passività e le distribuzioni.

Sorkin: E il pezzo dell’arbitro? Il pezzo di governo – una cosa di cui non abbiamo parlato – non hai un consiglio di amministrazione. Non avevi nessun CFO, quella avrebbe dovuto essere una bandiera rossa per tutti noi onestamente.

Gusto fritto: È interessante notare che in un certo senso avevamo troppe schede.

Sorkin: Mio Dio. Speriamo di poterlo riavere in un momento – grazie per averci concesso. Stiamo per finire questa intervista. Lo restituiamo? Aspetta un secondo. Possiamo provare a riportare indietro Sam solo per completare questa intervista? Grazie a tutti per essere stati con noi. Torneremo con Sam Bankman-Fried, e credo letteralmente nel momento in cui raggiungeranno i profitti. Sam, grazie per essere tornato. Eravamo nel bel mezzo della conversazione sull’assenza di un posto, di un consiglio di amministrazione, di un CFO, e penso che tu abbia detto qualcosa che ha sollevato alcune sopracciglia qui è che hai molti consigli di amministrazione.

Gusto fritto: C’era un consiglio di amministrazione per FTX Japan, c’era un consiglio per FTX US Derivatives, FTX Australia, FTX Singapore e FTX Europe. Abbiamo avuto più di una dozzina di dipinti quando guardi tutte le entità messe insieme. Molti di questi comitati avevano funzioni organizzative. Il problema era piuttosto buono, certo, hai tutti questi consigli, ma alla fine della giornata, quando arriva il momento critico, chi era la persona responsabile del globale o dei confini o la funzione responsabile della gestione del rischio del cliente. C’è una certa ripartizione delle responsabilità. Ci deve essere, penso, uno o un piccolo gruppo di entità, che si tratti di consigli di amministrazione o persone o parti responsabili che sono state sedute lì a dire: “Mi sento responsabile di ciò che sta accadendo su FTX”. Abbiamo verificato il bilancio dal punto di vista delle finanze di FTX. Avevamo l’infrastruttura, ma dal punto di vista del cliente e del rischio finanziario, era molto inferiore.