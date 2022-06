Intervista ad Amber Heart: l’attore Savannah dice a Kudri nel Today Show “She Did It Right” e parla dei suoi sentimenti per Johnny Depp dopo il processo

Amber Heard ammette che lei e Depp potrebbero sembrare “Hollywood Brats”

Amber Heard ha rilasciato la sua prima intervista dopo aver perso la guerra di diffamazione multimilionaria contro il suo ex marito Johnny Depp.

Seduto con Savannah Kudry della NBC la scorsa settimana, i segmenti sono stati visti in anteprima In data odierna L’intervista completa con EST è prevista per il 17 giugno alle 20:00.

Hert afferma di sostenere la sua testimonianza al processo “fino al giorno della mia morte”, ma crede che in un processo condotto sui social media, anche la giuria più intenzionata avrà difficoltà a evitarlo.

Descrivendo il processo come “umiliante” e sentendosi “meno che umano”, Heard ha ammesso di non sentirsi sicuro prima del verdetto, ma di aver “detto la verità alle autorità” e di aver pagato il prezzo. Ha riconosciuto che lui e Depp sembravano “mocciosi di Hollywood” per la persona media, ma il suo caso riguardava la libertà di parola.

Qudri ha messo in dubbio le proprie azioni nella sua relazione e ha ammesso di averlo fatto e di aver detto “cose ​​orribili e deplorevoli” ma ha detto che “ha sempre detto la verità”.

Depp ha citato in giudizio Heard per oltre $ 50 milioni per presunto abuso di lui sul Washington Post. L’ha accusata di aver condotto una “campagna diffamatoria” contro di lui e ha chiesto 100 milioni di dollari di controdeduzioni.