iOS 16.3 verrà lanciato questa settimana: ecco le nuove funzionalità per il tuo iPhone

Preparati per un aggiornamento iOS 16. iOS 16.3 arriverà sul tuo iPhone questa settimana, portando alcune nuove funzionalità, alcune correzioni di bug e alcuni collegamenti in più al mese della Black History.

L’imminente rilascio del Word di iOS 16.3 arriva dalla stessa Apple, il che fa slittare la data di lancio all’interno di un intervallo Comunicato stampa che evidenzia gli sforzi dell’azienda per conto del Black History Month (Si apre in una nuova scheda) a feb. Oltre a mettere in evidenza i contenuti curati nelle app Musica, TV, Notizie e Podcast, Apple sta aggiungendo un quadrante Unity e uno sfondo per iPhone che incorpora i colori della bandiera africana.

(Credito immagine: Apple)

Il quadrante Unity 2023 e lo sfondo iPhone Unity richiedono entrambi iOS 16.3. E nella copia esatta dell’annuncio del Black History Month di Apple ieri (18 gennaio), la società afferma che il quadrante e lo sfondo dell’orologio saranno “disponibili la prossima settimana”. Apparentemente potrebbe significare che è in arrivo anche un aggiornamento iOS.

Un altro segno che iOS 16.3 è in arrivo: questa settimana è stata resa disponibile agli sviluppatori una versione beta di una build candidate. Di solito, questo significa che una versione completa non è lontana.

Se hai seguito il processo beta di iOS 16.3, allora sai che non ci sono molte funzionalità importanti pianificate per questa versione. Ma Apple ha alcune aggiunte impostate per essere pubblicate una volta che iOS 16.3 arriverà sul tuo iPhone. Ecco cosa puoi aspettarti.

iOS 16.3: Autenticazione chiave di sicurezza per ID Apple

Gli utenti che cercano un ulteriore livello di sicurezza tra le novità e i dati del loro ID Apple potranno aggiungere i Locker di autenticazione della chiave di sicurezza a iOS 16.3.

Lo ha annunciato Apple (Si apre in una nuova scheda) Allo stesso tempo ha rivelato un’aggiunta Protezione avanzata dei dati iCloud, che è arrivato per i possessori di iPhone negli Stati Uniti in iOS 16.2. All’epoca, Apple ha affermato che stava prendendo di mira un lancio all’inizio del 2023 dell’autenticazione della chiave di sicurezza, che tiene traccia del rilascio di iOS 16.3.

(Credito immagine: Guida di Tom)

Le chiavi di sicurezza fisica hanno lo scopo di aumentare l’autenticazione a due fattori esistente di Apple dell’ID Apple, in particolare per i proprietari di iPhone i cui profili pubblici li rendono potenziali bersagli per gli hacker. Pensa a celebrità, politici e… Si guarda intorno nervosamente – Giornalisti.

Quando questa funzione è abilitata, avrai bisogno di una chiave di sicurezza fisica come uno dei due fattori per accedere al tuo account ID Apple.

Miglioramento della consegna di HomePod

C’è un miglioramento della funzione Handoff che trasferisce il controllo della riproduzione musicale dall’iPhone all’altoparlante HomePod, che è un’aggiunta particolarmente opportuna dato l’arrivo di questa settimana di Apple HomePod 2. Sebbene Handoff sia in circolazione da un po’, iOS 16.3 introduce una nuova guida che mostra più chiaramente ai proprietari di HomePod come utilizzare la funzionalità Handoff.

(Credito immagine: Apple)

La guida ti dice di portare il tuo iPhone nel raggio d’azione dell’HomePod per visualizzare i controlli di riproduzione o passare la riproduzione audio sul tuo telefono all’altoparlante intelligente. Ti dice anche di farlo di nuovo se vuoi vedere i controlli o riattivare l’audio in un secondo momento.

Nuovo SOS di emergenza tramite modalità di comunicazione satellitare

iPhone 14 Gli utenti hanno già accesso a Emergenza SOS via satellite Se hanno bisogno di assistenza mentre si trovano in una posizione remota, iOS 16.3 aggiunge due nuovi modi per raggiungerla.

(Credito immagine: futuro)

L’opzione Call Hold and Release sostituisce la funzione Call Hold esistente, dandoti accesso a Emergency SOS e Alert dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione e il pulsante del volume. La precedente funzionalità di chiamata con attesa richiedeva di utilizzare il dispositivo di scorrimento delle chiamate per effettuare una chiamata di emergenza, cosa che non sarebbe necessariamente possibile a seconda della situazione.

L’altra nuova opzione è Call Quietly. Ciò ti consente di effettuare una chiamata di emergenza senza far scattare un allarme, nel caso in cui non sia utile o possa metterti in ulteriore pericolo.

iOS 16.3 Protezione globale avanzata dei dati

Come accennato in precedenza, l’aggiornamento iOS 16.2 ha consentito ai proprietari di iPhone statunitensi di accedere a una protezione avanzata dei dati. Questa è una nuova funzionalità di sicurezza che fornisce la crittografia end-to-end per il servizio di archiviazione iCloud di Apple, proteggendo le informazioni archiviate nel cloud (esclusi posta, contatti e dati del calendario).

(Credito immagine: Guida di Tom)

Apple ha promesso di portare la protezione dei dati avanzata globale in altre parti del mondo con un futuro aggiornamento iOS e basato su Recensioni di persone che utilizzano iOS 16.3 beta (Si apre in una nuova scheda)Quel momento è arrivato. Come prima, per abilitare la protezione avanzata dei dati, avvia Impostazioni, tocca il tuo nome, seguito da iCloud. Da lì, puoi attivare la funzione di sicurezza.

Correzioni di bug per iOS 16.3

Le note sulla versione di iOS 16.3 descrivono in dettaglio diverse correzioni provenienti da questo aggiornamento software. Il più grande include un bug in cui le linee orizzontali appaiono l’una sull’altra iPhone 14 Pro Max I modelli di telefono si stavano svegliando. Inoltre, iOS 16.3 risolve vari problemi che coinvolgono Siri, Car Play e la schermata di blocco dell’iPhone.

iOS 16.2 includeva una nuova architettura per l’app Apple Home, ma una volta arrivata quella funzione, Apple l’ha estratta dal software iPhone. Gli utenti si sono lamentati del fatto che alcuni dispositivi HomeKit‌ si sono bloccati in uno stato di “aggiornamento” o “configurazione”, mentre altri dispositivi mancavano completamente dall’app Home, tra gli altri errori. La nuova build ritorna in iOS 16.3, presumibilmente ora che Apple ha risolto questo problema.

Cosa manca ancora

Sebbene iOS 16 sia in circolazione dall’autunno del 2022, non tutte le funzionalità promesse da Apple sono ancora entrate in vigore. Stiamo ancora aspettando il lancio di un software dedicato classica app Apple Music, nonostante l’esistenza di I rapporti indicano che la release candidate di iOS 16.3 contiene codice (Si apre in una nuova scheda) Suggerimento a un tale servizio.

Apple Pay in un secondo momento, che ti consente di dividere i pagamenti con Apple Pay in quattro rate, non è ancora stato lanciato. Forse questo farà parte di iOS 16.4, che molto probabilmente apparirà in versione beta poco dopo il rilascio di iOS 16.3.