iOS 16 CarPlay: ottimizzazione di nuove app, messaggi e podcast

Apple ha offerto un file La prossima generazione di CarPlayy durante il WWDC 2022 e Favoloso Hai un aspetto fantastico. CarPlay assume il pieno controllo dello schermo dell’infotainment, dei controlli del cruscotto e altro ancora con le vibrazioni di Apple Car.

Mentre Progetto Titano Rimane un progetto di ricerca e sviluppo e Apple afferma che le prime auto che funzioneranno con la prossima generazione di CarPlay non saranno annunciate fino alla fine del prossimo anno. Ci sono buone probabilità che i conducenti debbano aspettare fino al 2024 o al 2025 per mettersi al volante della prossima generazione di CarPlay.

iOS 16 include alcuni aggiornamenti per CarPlay, tuttavia, che saranno disponibili per tutti questo autunno.

App CarPlay

A volte Apple aggiunge Nuove categorie di app a CarPlay nei principali aggiornamenti di iOS. Le categorie precedenti includono l’ordinazione di cibo, il parcheggio e la ricarica dei veicoli elettrici. iOS 16 espande il supporto delle app in due nuove categorie: avvio e guida di app da fare.

Questo è ciò che Apple Dice Informazioni sulle nuove categorie:

Le app per le missioni di carburante e di guida sono disponibili in CarPlay. Le tue app preferite che ti aiutano a fare il pieno, a fornirti informazioni sul percorso, supporto per i pedaggi, assistenza al traino e altro possono trovare casa in CarPlay.

Aspettati di vedere le app di queste categorie ottenere il supporto di CarPlay a partire dall’autunno e nel corso del prossimo anno.

Messaggi e podcast

Ci sono altre due modifiche in arrivo su CarPlay in iOS 16 che non richiederanno futuri aggiornamenti delle app. Apple sta accelerando il flusso di messaggi quando si utilizza Siri e l’app Podcast sta espandendo la sua libreria.

A partire da iOS 16, i conducenti avranno la possibilità di inviare automaticamente un messaggio dopo che Siri lo avrà esaminato per te. Se la sintesi vocale funziona come previsto, verrà rimosso il passaggio attualmente richiesto durante la revisione dei messaggi in CarPlay. Se decidi di modificare il messaggio, CarPlay offre un pulsante di modifica per rivedere il tuo messaggio.

Apple mostra anche più funzionalità dell’app Podcast in CarPlay con iOS 16. L’attuale app Podcast su CarPlay si concentra sulla funzione Ascolta ora, ma altri modi per trovare l’episodio podcast giusto richiedono l’app per iPhone.

A partire da iOS 16, gli utenti potranno trovare gli episodi scaricati o salvati. L’app ora ti consentirà anche di guardare gli ultimi episodi dei programmi nella tua libreria. Probabilmente avremo anche nuove opzioni per lo sfondo, sebbene la prima beta per sviluppatori non le includa.

