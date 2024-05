iOS 17.5 presumibilmente fa riemergere foto cancellate anni fa

Secondo un rapporto, un bug in iOS 17.5 fa riemergere foto cancellate anni fa per alcuni utenti di iPhone. Per i post su Reddit. Gli utenti iPhone interessati affermano che dopo l’aggiornamento a iOS 17.5, rilasciato lunedì, nell’app Foto sono presenti alcune foto che sono state cancellate anni fa.

17 maggio 2024 Aggiornamento qui sotto…

iOS 17.5 ha un grosso problema con l’app Foto

Si dice che le foto in questione appaiano come le ultime foto nell’app Foto dopo l’installazione di iOS 17.5. Un utente dice:

Mentre stavo parlando con il mio partner, sono andato a inviare una foto e ho visto che le foto più recenti erano materiale NSFW che abbiamo realizzato anni fa quando vivevamo separati. È stato cancellato definitivamente anni fa, ma magicamente è tornato? Ho controllato il mio iPad e ho trovato anche delle foto (alcune opere d’arte che ho realizzato anni fa). Mi sento a disagio.

“Stessa cosa qui. Ho quattro foto del 2010 che continuano ad apparire mentre le più recenti vengono caricate su iCloud. Le ho cancellate ripetutamente”, ha scritto un altro utente nel thread Reddit.

Ci sono una serie di segnalazioni di situazioni simili nel thread su Reddit. Alcuni utenti vedono riapparire nelle loro librerie le foto cancellate di anni fa, mentre altri vedono le foto dell’inizio di quest’anno.

Per impostazione predefinita, l’app Foto ha una funzione Eliminati di recente che conserva le foto cancellate per 30 giorni. Non è quello che sta succedendo qui, dato che la maggior parte delle foto in questione risalgono a mesi o anni, non a giorni.

Apple non ha commentato il problema, ma ovviamente è stato sollevato innumerevoli Preoccupazioni e domande sulla privacy e sulla conservazione dei dati. Alcuni utenti su Reddit ipotizzano che iOS 17.5 potrebbe aver apportato modifiche all’app Foto che richiedono all’app di reindicizzare le librerie di foto.

Tuttavia, anche se l’app Foto passa attraverso una sorta di processo di reindicizzazione in iOS 17.5, non ci sono scuse per far riapparire le foto che gli utenti pensavano fossero state eliminate.

Hai notato che vecchie foto riappaiono nell’app Foto dopo l’aggiornamento a iOS 17.5? Fateci sapere nei commenti.

Mentre un utente è su Reddit reclamato Che le loro vecchie foto siano riapparse sull’iPad che avevano venduto, ho motivo di credere che questa affermazione non sia vera.

Apple non ha ancora commentato questi rapporti. Aggiorneremo questa storia non appena emergeranno ulteriori dettagli.