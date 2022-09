iPhone 13 vs iPhone 14: confronto tra modelli Plus, Pro e Pro Max

È ufficiale: iPhone 14 è qui. Dopo mesi di fughe di notizie e speculazioni, Apple lo ha annunciato ufficialmente Annunciata l’ultima aggiunta alla sua gamma di smartphone Durante l’evento “Far Out” di mercoledì, l’azienda ci ha anche dato un’idea Si parla da molto tempo di Apple Watch Ultraun Il nuovo Apple Watch SEe il AirPods Pro di seconda generazione.

La nuova serie di iPhone 14 di Apple è composta da iPhone 14 e iPhone 14 PlusE il iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. I preordini per tutti i telefoni inizieranno il 9 settembre, con iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max in arrivo il 16 settembre. Nel frattempo, l’iPhone 14 Plus non sarà disponibile fino al 7 ottobre.

L’iPhone 14 e 14 Plus introducono una serie di modifiche alla gamma di iPhone, inclusi i messaggi satellitari di emergenza e una migliore durata della batteria, pur mantenendo il chipset Apple A15 Bionic. D’altra parte, l’iPhone 14 Pro e il Pro Max premium promuovono la suddetta funzionalità satellitare, nonché una nuova fotocamera principale da 48 MP, un display sempre attivo e persino una tacca sostitutiva che mostra le notifiche in tempo reale.

Tuttavia, poiché ogni telefono varia così tanto in termini di funzionalità e prezzi – l’iPhone 14 entry-level parte da $ 799 – potresti chiederti quale modello è giusto per te. Per aiutarti a capire l’affollata gamma di Apple, abbiamo riassunto e confrontato le specifiche di ciascun modello (insieme a iPhone 13 E il iPhone 13 mini dall’anno scorso). E anche se non abbiamo ancora recensito ufficialmente l’iPhone 14, l’abbiamo fatto Pubblica le nostre prime impressioni lavorative Se vuoi dare un’occhiata più da vicino alla prossima ammiraglia di Apple.

Nuove funzionalità, durata della batteria e altro ancora

Indipendentemente dal modello di iPhone 14 acquistato, ci sono alcune modifiche e funzionalità che si applicano su tutta la linea. I modelli statunitensi, ad esempio, Non ha più un vassoio SIM fisico ma passa invece alle eSIM, che non dovrebbe influire su quelli di un vettore principale, ma può essere uno svantaggio per alcuni fornitori. Inoltre, l’intera gamma di iPhone 14 iOS 16 pronto all’usocosì potrai, ad esempio, modificare i messaggi inviati e aggiungere widget alla schermata di blocco, indipendentemente dal telefono che acquisti.

Tutti i nuovi telefoni supporteranno anche il servizio satellitare di emergenza SOS a partire da novembre. Ciò consentirà di inviare messaggi tramite i satelliti di comunicazione quando non si dispone di un segnale cellulare. Nonostante sia un servizio premium, chi acquisterà un modello di iPhone 14 potrà utilizzare la funzionalità gratuitamente per due anni. Inoltre, tutti i telefoni della gamma iPhone 14, così come l’Apple Watch Series 8, offrono la possibilità di connetterti automaticamente ai servizi di emergenza se rileva che sei stato coinvolto in un incidente d’auto.

Tuttavia, è qui che finiscono molte delle somiglianze. Oltre al prezzo, tutti i telefoni differiscono in termini di durata della batteria e dimensioni. L’iPhone 14, ad esempio, parte da $ 799, ma per $ 100 in più è possibile acquistare l’iPhone 14 Plus, che viene fornito con uno schermo più grande da 6,7 ​​pollici e una maggiore durata della batteria. L’iPhone 14 Plus offre fino a 26 ore di riproduzione video su carta, a differenza dell’iPhone 14, che raggiunge un massimo di 20 ore. È interessante notare che la batteria dell’iPhone 14 Plus supera persino la durata della batteria dell’iPhone 14 Pro da $ 999, che presumibilmente offre un massimo di 23 ore di riproduzione video. Ciò significa che l’iPhone 14 Plus più economico ha una durata della batteria seconda solo all’iPhone 14 Pro Max da $ 1.099, che offre fino a 29 ore.

molte somiglianze

Tuttavia, per altri aspetti, iPhone 14 e iPhone 14 Plus non sono del tutto diversi. Entrambi utilizzano il chipset A15 Bionic dell’anno scorso e condividono lo stesso sistema a doppia fotocamera, che consiste in una nuova fotocamera ultrawide e una fotocamera principale da 12 MP. Entrambi dispongono anche di una nuova fotocamera TrueDepth da 12 MP con autofocus in grado di catturare foto di gruppo da una distanza maggiore. Apple afferma inoltre di aver migliorato la qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione del 49 percento e di aver reso la modalità notturna due volte più veloce, qualcosa che non abbiamo ancora testato nella pratica. Tutti i telefoni della gamma iPhone 14 dispongono anche della nuova modalità Azione di Apple, che dovrebbe stabilizzare i video durante la registrazione più o meno allo stesso modo di un gimbal. Tutti i modelli dispongono anche di una modalità Cinema in grado di registrare con risoluzione 4K a 30 fps e 4K a 24 fps.

Se stai cercando un sistema di fotocamere più potente, non cercare oltre la gamma di iPhone 14 Pro. Sebbene l’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici sia più leggero e più piccolo dell’iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici, offre lo stesso sistema a tripla fotocamera e una fotocamera principale da 48 megapixel, la prima volta che abbiamo visto un sensore del genere in un iPhone . I modelli Pro sono inoltre dotati del nuovo chip Apple A16 Bionic e di un’opzione di archiviazione da 1 TB, assente su iPhone 14 e 14 Plus. Dispone inoltre di un display ProMotion sempre attivo e ad alta frequenza di aggiornamento, 120 Hz che annulla la tacca. Al suo posto troverai Immagine a grana ritagliata chiamata “Dynamic Island” Può navigare e visualizzare varie notifiche, avvisi e attività in tempo reale.

nei numeri

Questo è solo un assaggio di alcune delle differenze chiave che separano ciascun modello nella gamma di iPhone 14. Per una ripartizione più completa, abbiamo raccolto tutte le specifiche pertinenti in modo da poterle confrontare da soli nel grafico seguente. Abbiamo anche incluso l’ultima generazione di iPhone 13 e iPhone 13 Mini se stai pensando di passare da uno dei modelli dell’anno scorso. Anche se, tienilo a mente iPhone 13 Mini potrebbe essere l’ultimo del suo genere.

Modelli iPhone 13 vs modelli iPhone 14 personalizzare iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 14 iPhone 14 più iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max personalizzare iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 14 iPhone 14 più iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Il sistema operativo iOS 16 iOS 16 iOS 16 iOS 16 iOS 16 iOS 16 Mostrare OLED da 5,4 pollici OLED da 6,1 pollici OLED da 6,1 pollici OLED da 6,7 ​​pollici OLED da 6,1 pollici OLED da 6,7 ​​pollici sempre sullo schermo numero numero numero numero sì sì frequenza di aggiornamento 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 120 Hz 120 Hz Picco di luminosità Luminosità di picco di 1200 nit (HDR) Luminosità di picco di 1200 nit (HDR) Luminosità di picco di 1200 nit (HDR) Luminosità di picco di 1200 nit (HDR) 1600 nit di luminosità di picco (HDR); Luminosità di picco di 2000 nits (esterna) 1600 nit di luminosità di picco (HDR); Luminosità di picco di 2000 nits (esterna) la decisione 2340 x 1080 2532 x 1170 2532 x 1170 2778 × 1284 2556 × 1179 2796 × 1290 Dimensioni (mm) 64,2 x 131,5 x 7,65 71,5 x 146,7 x 7,65 71,5 x 146,7 x 7,80 78,1 x 160,8 mm x 7,80 mm 71,5 x 147,5 x 7,85 77,6 x 160,7 x 7,85 Peso (grammi) 141 grammi 174 172.00 203.00 206 240 Opzioni di colore Verde, rosso, rosa, blu, starlight/bianco crema, mezzanotte/blu scuro Verde, rosso, rosa, blu, starlight/bianco crema, mezzanotte/blu scuro Azzurro, rosso, starlight/bianco crema, mezzanotte/blu scuro Azzurro, rosso, starlight/bianco crema, mezzanotte/blu scuro Viola, oro, argento, nero Viola, oro, argento, nero batteria Fino a 17 ore di riproduzione video Fino a 19 ore di riproduzione video Fino a 20 ore di riproduzione video Fino a 26 ore di riproduzione video Fino a 23 ore di riproduzione video Fino a 29 ore di riproduzione video Guaritore A 15 A 15 A 15 A 15 A 16 A 16 Conservazione 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB porti porta fulminea porta fulminea porta fulminea porta fulminea porta fulminea porta fulminea fotocamera posteriore Sistema a doppia fotocamera / Fotocamera principale da 12 MP, grandangolo da 12 MP Sistema a doppia fotocamera / Fotocamera principale da 12 MP, grandangolo da 12 MP Sistema avanzato a doppia fotocamera / Fotocamera principale da 12 MP, ultra grandangolare da 12 MP Sistema avanzato a doppia fotocamera / Fotocamera principale da 12 MP, ultra grandangolare da 12 MP Sistema fotografico professionale / Fotocamera principale da 48 MP, fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, fotocamera teleobiettivo da 12 MP Sistema fotografico professionale / Fotocamera principale da 48 MP, fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, fotocamera teleobiettivo da 12 MP fotocamera frontale Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP con autofocus Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP con autofocus Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP con autofocus Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP con autofocus Biometrica ID viso ID viso ID viso ID viso ID viso ID viso Protezione da acqua e polvere IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Supporto per schede SIM SIM ed eSIM SIM ed eSIM Solo eSIM (negli Stati Uniti) Solo eSIM (negli Stati Uniti) Solo eSIM (negli Stati Uniti) Solo eSIM (negli Stati Uniti) Emergenza satellitare SOS numero numero sì sì sì sì Rilevamento dei guasti numero numero sì sì sì sì Ricarica senza fili? sì sì sì sì sì sì Connessione 5G/Bluetooth 5.0 5G/Bluetooth 5.0 5G/Bluetooth 5.3 5G/Bluetooth 5.3 5G/Bluetooth 5.3 5G/Bluetooth 5.3 Prezzo iniziale $ 599 $ 699 $ 799 $ 899 $ 999 $ 1099

