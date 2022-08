iPhone 14 Pro ha un nuovo sensore ultra-wide con pixel più grandi

Apple rivelerà finalmente la prossima generazione di iPhone la prossima settimana, il 7 settembre. Secondo alcune indiscrezioni, i modelli di iPhone 14 Pro dovrebbero presentare un nuovo schermo e fotocamere migliorate. L’analista Ming-Chi Kuo ha ora riferito che i modelli di iPhone di fascia alta di quest’anno saranno caratterizzati da un nuovo obiettivo ultra-wide con pixel più grandi.

ko menzionato Twitter Che l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max saranno entrambi dotati di un nuovo obiettivo ultra-wide con un sensore più grande, che dovrebbe anche comportare pixel più grandi. Avere un sensore con pixel più grandi consente di scattare immagini con più luce e meno rumore senza trucchi di post-elaborazione, il che è ottimo per situazioni di scarsa illuminazione.

Attualmente, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono dotati di un obiettivo ultra-wide da 12 MP con pixel da 1,0 µm (µm). L’analista prevede che l’obiettivo ultra-wide sui modelli Pro di quest’anno avrà pixel da 1,4 micron. Tuttavia, i nuovi componenti sono fino al 70% più costosi dei componenti esistenti.

anche secondo K.OSony, Minebea, VCM, Largan e LG Innotek saranno responsabili della fornitura dei componenti della fotocamera ultra-wide per il nuovo iPhone 14 Pro.

Altri aggiornamenti della fotocamera in arrivo su iPhone 14 Pro

Rapporti precedenti hanno rivelato che l’obiettivo ultragrandangolare non è l’unico ad essere stato aggiornato con l’iPhone 14 Pro. Si prevede che saranno disponibili nuovi modelli Nuovo display da 48 MP Un obiettivo in grado di girare video 8K. Nel frattempo, la fotocamera frontale sarà più grande F/1.9 sensore di apertura con autofocusche si tradurrà anche in immagini migliori in scenari con scarsa illuminazione.

Sfortunatamente, lo stesso non si può dire per i modelli entry-level della gamma iPhone 14. Oltre a mantenere lo stesso design dell’iPhone 13, il più costoso iPhone 14 avrà fotocamere simili al suo predecessore e un chip A15 Bionic leggermente migliorato con più RAM e una CPU Grafica migliore.

Il più grande aggiornamento all’iPhone quest’anno sarà l’aggiunta di un nuovo modello da 6,7 ​​pollici che sostituirà l’iPhone mini.

Per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro, entrambi i dispositivi riceveranno aggiornamenti più significativi con batterie più grandi, un nuovo display sempre attivo e una fotocamera frontale a forma di pillola invece del tradizionale notch. Gli analisti lo credono La gamma di iPhone 14 Pro diventerà più costosa degli attuali modelli.

Apple terrà il suo prossimo evento speciale mercoledì 7 settembre. Come di solito, 9to5Mac Avrà una copertura completa durante e dopo l’evento.

